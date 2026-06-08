Dos médicos leoneses reciben el máximo reconocimiento nacional en Neurología

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comunidad médica de España celebra un hito histórico para la neurología leonesa tras el reconocimiento de dos especialistas nacidos en León. Los galardones otorgados por la Sociedad Española de Neurología suponen el máximo reconocimiento que puede recibir un profesional en esta disciplina médica, situando a la provincia en el mapa de la investigación neurológica de élite.

Diego Santos García y Cristina Domínguez González, ambos naturales de León, han logrado destacar en campos tan especializados como los trastornos del movimiento y las enfermedades neuromusculares. Sus carreras profesionales, desarrolladas fuera de su provincia natal, demuestran cómo el talento leonés trasciende fronteras geográficas y se posiciona en la vanguardia de la medicina española.

Los premios SEN representan mucho más que un reconocimiento individual. Constituyen el respaldo de toda la comunidad neurológica española a aquellos profesionales cuya labor ha transformado la comprensión y el tratamiento de enfermedades que afectan a miles de pacientes en todo el país.

Liderazgo en la investigación del Parkinson

El doctor Diego Santos García ha sido distinguido con el Premio SEN Trastornos del Movimiento por su extraordinaria contribución al estudio de la enfermedad de Parkinson. Actualmente ejerce como neurólogo coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, aunque su influencia se extiende por toda España.

Su proyecto más emblemático, COPPADIS, se ha convertido en un estudio colaborativo de carácter nacional que ha revolucionado la comprensión de aspectos epidemiológicos y clínicos del Parkinson. Este trabajo ha permitido generar conocimiento fundamental sobre una enfermedad que afecta a más de 150.000 personas en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología.

Más recientemente, el doctor Santos ha liderado el Registro Clínico de Pacientes con Enfermedad de Parkinson tratados con Terapia con Dispositivo en España, una iniciativa que ya cuenta con cerca de 900 pacientes incluidos, entre operados y usuarios de bomba de perfusión. Este registro representa una herramienta fundamental para evaluar la efectividad de las terapias avanzadas.

El presidente de la Sociedad Española de Neurología, doctor Jesús Porta-Etessam, destacó durante la entrega del galardón que Santos García ha sido uno de los líderes nacionales en asistencia e investigación del Parkinson en los últimos años, además de haber coordinado el Grupo de Trastornos del Movimiento de la SEN.

Trayectoria académica y científica excepcional

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, el doctor Santos completó su especialización en Neurología en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, donde posteriormente obtendría su doctorado. Su curriculum incluye más de 150 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de alto impacto.

La producción científica del neurólogo leonés se complementa con más de 400 comunicaciones y ponencias presentadas en congresos, además de haber dirigido más de 30 estudios y ensayos clínicos como investigador principal. Entre sus reconocimientos previos destaca el premio al Mejor Neurólogo Joven en Trastornos del Movimiento de la SEN y el galardón al mejor artículo del año 2021 en la revista Parkinson's Disease.

Pero su labor va más allá de la investigación pura. El doctor Santos ha impulsado iniciativas dirigidas directamente a los pacientes, como las plataformas "Conoce el Parkinson" y "Comunidad Degen", esta última convertida en el portal web con más seguidores de habla hispana sobre enfermedad de Parkinson en la actualidad.

Excelencia en enfermedades neuromusculares

Por su parte, la doctora Cristina Domínguez González ha recibido el Premio SEN Enfermedades Neuromusculares por su destacada trayectoria en la investigación de miopatías y enfermedades mitocondriales. Actualmente ejerce como neuróloga adjunta del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde coordina la Unidad Multidisciplinar de Enfermedades Neuromusculares.

Esta unidad ostenta la acreditación como Centro de Referencia Nacional (CSUR) y forma parte de la Red Europea de Referencia para Enfermedades Neuromusculares (ERN-NMD), lo que subraya su importancia en el panorama sanitario español y europeo. Las enfermedades neuromusculares, aunque consideradas raras, afectan a miles de familias en España que dependen de la investigación especializada.

El Doctor Porta-Etessam destacó durante la entrega del premio el liderazgo de la doctora Domínguez en la investigación de patologías poco frecuentes, así como su contribución al desarrollo de estudios y registros nacionales que han impulsado el conocimiento de estas enfermedades.

Contribución al desarrollo de nuevas terapias

La especialista leonesa ha centrado su actividad investigadora en las enfermedades neuromusculares y mitocondriales, con especial énfasis en alteraciones del ADN mitocondrial, miopatías metabólicas y enfermedades raras. Su trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para patologías como el déficit de TK2 y la enfermedad de Pompe.

Licenciada por la Universidad de Oviedo, la doctora Domínguez obtuvo su doctorado en Ciencias Médico-Quirúrgicas por la Universidad Complutense de Madrid y completó un Máster en Electrodiagnóstico Neurológico por la Universitat de Barcelona. Su formación multidisciplinar se refleja en más de 170 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto.

La participación de la neuróloga en proyectos nacionales e internacionales, así como su presencia habitual en congresos y actividades docentes, la posicionan como una referencia ineludible en enfermedades neuromusculares no solo en España, sino en el contexto europeo e internacional.

Orgullo para la sanidad leonesa

El doble reconocimiento a profesionales nacidos en León representa un motivo de orgullo para la provincia y evidencia la calidad de la formación médica en España. Aunque ambos especialistas desarrollan su actividad fuera de Castilla y León, sus orígenes leoneses subrayan la capacidad de la región para formar profesionales de excelencia internacional.

Estos galardones también ponen de manifiesto la importancia de la investigación neurológica en un país donde las enfermedades del sistema nervioso representan uno de los principales desafíos sanitarios. El Parkinson afecta aproximadamente a 150.000 personas en España, mientras que las enfermedades neuromusculares, aunque menos frecuentes, requieren de centros especializados y equipos multidisciplinares para su adecuado abordaje.