La Junta desarrolla en León una nueva jornada de ‘Entrevistas de Trabajo Exprés’ para facilitar la contratación en hostelería

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El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, han asistido esta mañana a una nueva edición del programa ‘Entrevistas de Trabajo Exprés. Conexión Hostelería’, que se ha desarrollando en la Delegación Territorial de la Junta. Una iniciativa de intermediación laboral que facilita el contacto directo entre empresas del sector hostelero y personas desempleadas que buscan empleo dentro del sector.

La jornada, organizada por la Junta de Castilla y León, cuenta con la colaboración de las organizaciones empresariales más representativas del sector y está concebida para realizar entrevistas breves y sucesivas entre las empresas con vacantes laborales y los demandantes de empleo convocados por el ECyL.

En esta edición se han citado a más de 900 trabajadores inscritos en el Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo dentro del sector, poniendo a su disposición un total de 40 puestos de trabajo ofertados por 14 empresas hosteleras. Los perfiles demandados incluyen puestos de ayudante de camarero, camarero, ayudante de cocina, cocinero y otros vinculados al sector como barista, recepcionista, personal de limpieza o taquillero.

Un modelo ágil al servicio del empleo

El programa ‘Entrevistas de Trabajo Exprés’ se basa en un formato ágil de entrevistas cortas que permite acelerar los procesos de selección y facilitar una respuesta inmediata a las necesidades de contratación de las empresas del sector hostelero.

Además de las contrataciones que puedan formalizarse tras el contacto directo entre los profesionales y los empresarios, esta iniciativa permite la creación de una bolsa de empleo, que queda a disposición de las empresas participantes para futuras incorporaciones, ampliando así las oportunidades laborales de los candidatos.

Antes de las entrevistas, los participantes reciben orientación por parte de técnicos del ECyL, con el objetivo de mejorar su preparación y aumentar sus posibilidades de inserción laboral, siguiendo el modelo implantado ya con éxito en anteriores ediciones.

Durante la jornada, el gerente del ECyL, Jesús Blanco, ha destacado que este formato de intermediación laboral, puesto en marcha el pasado año, se consolida como una herramienta eficaz para mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo, especialmente en sectores con elevada necesidad de contratación como la hostelería.

En este sentido, el programa ha permitido ya facilitar el acceso al empleo a más de medio millar de trabajadores, además de agilizar la cobertura de vacantes por parte de las empresas.