Estas son las provincias más afectadas por los aguaceros y el granizo de esta semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A lo largo de esta semana se va a producir un "choque" de masas de aire de distinta naturaleza sobre nuestra geografía, dando lugar a un importante contraste térmico entre el norte y el sur de la Península al menos hasta el miércoles. Como ya explicamos en Meteored, las comunidades del extremo septentrional se verán afectadas por la llegada de aire polar marítimo y por varios sistemas frontales.

En los próximos días llegarán varias vaguadas que reactivarán las precipitaciones en varias provincias, y que pueden ser intensas en el noreste. A partir del viernes hay modelos que contemplan la aproximación de una pequeña dana a España.

En altura varias vaguadas (lenguas de aire frío en altura) cruzarán el norte de España, lo que provocará que las precipitaciones se reactiven en varias comunidades en las próximas jornadas, produciéndose nuevas tormentas intensas. También estamos pendientes de un probable descuelgue que se acercaría a partir del viernes, con algunos escenarios que contemplan la formación de una dana en las inmediaciones de la Península.

La semana comenzará con algunas tormentas intensas

Esta tarde las nubes crecerán con energía en el Pirineo, descargando aguaceros tormentosos que pueden ser localmente intensos e ir acompañados de granizo en el norte de Lleida y de Girona, así como en el Prepirineo de Barcelona. También se esperan algunos chubascos más aislados en zonas de Teruel y en el sur de Zaragoza, según los modelos mesoescalares.

Por otra parte, el paso de un frente poco activo repartirá lluvias débiles o localmente moderadas en la vertiente cantábrica, algo más cuantiosas en las sierras. Durante la próxima madrugada la inestabilidad persistirá en el entorno de la cordillera pirenaica, con los chaparrones puntualmente fuertes extendiéndose a la provincia de Huesca.

Mañana las lluvias seguirán en la vertiente cantábrica y alcanzarán el Ibérico norte, con tendencia a ir a menos. No obstante, tras una pequeña tregua las tormentas volverán a descargar con fuerza tanto en el Pirineo catalán como en el aragonés. En zonas de montaña del interior este y en el Sistema Central se esperan algunos chubascos, sin descartar que puedan alcanzar cierta intensidad. Es posible que se registren granizadas y vendavales.

En la primera mitad del miércoles los aguaceros se extenderán de forma irregular por las comarcas catalanas, con chubascos más aislados en el Pirineo y la vertiente cantábrica. Por la tarde volverán a generarse algunas tormentas, ya más aisladas, en zonas de montaña del norte y de la mitad este, sin descartar que alguna deje precipitaciones fuertes y otros fenómenos adversos, sobre todo en el entorno del Ibérico sur.

Pendientes de una posible dana a partir del viernes

El jueves las altas presiones se fortalecerán en el norte de la Península, con apenas algunas lluvias dispersas y de poca entidad en el tercio septentrional y en la mitad este. El viernes será una jornada parecida, con ambiente muy estable, con la excepción de algunos núcleos muy aislados y locales en el interior. Sin embargo, tendremos que estar atentos a la evolución posterior. A día de hoy, todo parece indicar que las altas presiones irán desplazándose hacia Europa.

Con un chorro polar más ondulado, el fin de semana se podría descolgar una vaguada al oeste de la Península, e incluso algunos modelos contemplan que se desgajaría de la circulación general, formando una pequeña dana en nuestras inmediaciones. La incertidumbre es importante, pero podría impulsar aire más cálido, polvo en suspensión y favorecer el crecimiento de tormentas más extensas, intensas y organizadas en el interior y oeste desde el sábado.

Grandes contrastes térmicos entre entre el norte y el sur

En cuanto a las temperaturas, en la primera parte de la semana habrá un claro contraste entre el norte y el sur. En las comunidades del tercio septentrional habrá capitales en las que no pasarán de los 20 ºC, en contraste con los más de 35 ºC que se alcanzarán en las vegas del Guadiana y en el valle del Guadalquivir, con registros por encima de la media de principios de junio.

A partir del jueves, el calor se puede intensificar en amplias zonas, y habrá que ver la evolución del descuelgue del aire frío, pero no sería raro que cayera algún registro de 39-40 ºC en el sur. En Canarias la situación estará dominada por los alisios, que soplarán con rachas localmente fuertes, produciéndose precipitaciones en el norte de las islas, más cuantiosas en las más montañosas.