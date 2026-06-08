El PP de León denuncia: “Diez calla un año después de que el ministro Hereu visitara León para anunciar la segunda fase fantasma de San Marcos”

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La segunda fase de rehabilitación del Parador de San Marcos, la de la ampliación, va camino de convertirse en el mejor ejemplo de la tomadura de pelo del gobierno socialista de Pedro Sánchez a la ciudad de León ante la complicidad silenciosa del alcalde, José Antonio Diez, que “calla ante la sucesión de engaños, compromisos tramposos y promesas vacías del Ejecutivo central”.

Este sábado pasado se cumplía un año desde que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visitara León para anunciar una inversión cercana a los 30 millones de euros destinada a la ampliación del Parador, con la construcción de un nuevo edificio dotado de 50 habitaciones, salones para eventos, gimnasio y piscina exterior. Una obra que, según aseguraba el propio Ministerio como parte de una broma pesada, “contribuirá a la dinamización de la economía local, el auge del turismo sostenible y de calidad, y la capacidad del territorio para organizar y albergar grandes eventos”.

Durante aquella visita, Hereu aseguró que el Consejo de Administración de Paradores licitaría el 30 de junio de 2025 pasado la asistencia técnica para redactar el proyecto básico y de ejecución de la ampliación. Sin embargo, un año después, la realidad es que León sigue esperando el inicio de las obras. El ministro estuvo acompañado entonces por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez; el diputado y secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón; y el alcalde, José Antonio Diez.

Para el Grupo Municipal del Partido Popular, la visita de Hereu se ha convertido en un nuevo capítulo de una larga cadena de anuncios y compromisos realizados por responsables socialistas que no han tenido una traducción efectiva en la ejecución de la segunda fase de San Marcos.

Dos años antes, el 20 de marzo de 2023, fue Reyes Maroto, entonces titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, la que viajó al Parador de San Marcos también acompañada de la ‘troupe socialista’, con el presidente de Paradores, Pedro Saura; el director de Turespaña, Miguel Sanz; el diputado por León, Javier Alfonso Cendón; el que fuera presidente de la Diputación Provincial y los socialistas de Castilla y León, Eduardo Morán; y siempre en compañía del alcalde Diez. Maroto fue el centro de atención en las fotografías y anunció nada. Y eso que todos los asistentes esperaban que la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez diera la exclusiva de un presupuesto en firme de Paradores y Turespaña para acometer la segunda fase de San Marcos, la de la ampliación, la que devolvería al Hostal el carácter de emblema de los hoteles de España y uno de los grandes revulsivos para el turismo en la ciudad y en la provincia.

Dos años y medio antes -diciembre de 2020- la ministra no quiso dar plazos de la segunda fase en la inauguración de la primera, pero sí insistió en que el PSOE no abandonaría la ampliación de San Marcos para devolver al Hostal el empaque de tiempos pasados. Pero “la realidad socialista es tozuda y hoy vemos que las promesas de Sánchez para León están siempre vacías. Ya vimos que los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 incluían 200.000 euros para la redacción del proyecto de ejecución de esa segunda fase que no se materializaron. Es decir, que tras la planificación y financiación de la primera fase por parte del Partido Popular han pasado ya cerca de ocho años de gobierno socialista en el que no se ha movido un papel para elaborar la segunda fase”.