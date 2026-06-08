De León al plató del amor: Las vivencias más virales de los leoneses en 'First Dates'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La búsqueda del amor en el programa First Dates nunca deja indiferente a nadie, y los representantes leoneses que han pasado por el restaurante han garantizado momentos de todo tipo. La televisión nacional ha sido testigo de cómo vecinos de nuestra tierra intentan encontrar a su media naranja, enfrentándose a situaciones surrealistas, desencuentros culturales y, en ocasiones, demostrando el carácter único que define a los de León.

María, atónita al darse cuenta de que su cita no sabía ubicar León en el mapa

Una de las historias más comentadas fue la de María, quien, tras definirse como una mujer "sociable y extrovertida", se llevó una decepción mayúscula durante su cita con Javier. La química no fluyó desde el principio, ya que ella buscaba a alguien con un perfil más "canalla", pero lo que realmente sentenció la velada fue el desconocimiento geográfico de su cita. María se quedó atónita —y no dudó en calificarlo con un "cero"— al descubrir que Javier era incapaz de ubicar León en el mapa de España, un error que le costó cualquier posibilidad de una segunda cita.

Juan Carlos: "En León tenemos fama de cabezones y cazurros"

En otra faceta muy distinta, otro soltero leonés, Juan Carlos, aprovechó su paso por el programa para romper moldes y mostrar su lado más atrevido. Lejos de la timidez, el participante decidió abordar directamente los estereotipos, hablando abiertamente sobre la fama de "cabezones" que a menudo se atribuye a los leoneses. Lejos de esconderse, convirtió este rasgo cultural en el centro de su intervención, demostrando que en León también hay solteros dispuestos a jugar con el humor y la autocrítica para romper el hielo.

César, el 'stripper' leonés

La historia de César es otro de los casos que resonaron en los medios locales. Este leonés, conocido por su profesión como stripper, vivió una experiencia intensa donde estuvo a punto de "triunfar" y encontrar una conexión especial. Su presencia no pasó desapercibida, demostrando que los leoneses que se sientan a la mesa del restaurante de Cuatro no tienen miedo a mostrarse tal y como son, independientemente de lo peculiares que puedan ser sus vidas o sus expectativas amorosas.

Guille, camarero leonés, quien dijo sentirse "agobiado" por las cámaras

El programa también ha dejado espacio para la valentía de otros paisanos. Guille, un joven extrovertido que trabaja como camarero en León, decidió probar suerte ante las cámaras. Aunque admite que la experiencia le resultó más intimidante de lo esperado y que se sintió "agobiado" por el entorno televisivo, vivió la velada con Ika como una oportunidad de conocer gente nueva. A pesar de que la cita no cuajó en un romance, Guille valoró la experiencia como positiva, manteniendo el contacto con su compañera y defendiéndola frente a comentarios negativos en redes sociales.

Pilar, auxiliar de residencia leonesa: "No me ha gustado físicamente. No he sentido mariposas"

Uno de los casos más recientes fue el de Pilar, una auxiliar de residencia leonesa de 61 años que acudió al programa con la ilusión de poner fin a siete años de soltería. Sin embargo, su cita con Rafa, un pensionista de Cuenca, no cumplió las expectativas. La leonesa se mostró desilusionada desde el primer momento, admitiendo que no sintió ese "flechazo" necesario: "No me ha gustado físicamente. No he sentido las mariposas", sentenció, dejando claro que, para ella, el paso por el programa no tuvo el final romántico que esperaba.

Raúl, estudiante leonés que se define como una 'Carmen Lomana, pero sin dinero'"

El amor para Daniel, un hombre que se define como persuasivo e insistente, se basa en la conquista directa y la lucha por lo que se desea, asegurando que seducir con la mirada es una de sus mejores armas. Sin embargo, su cita en el programa no siguió el guion previsto al encontrarse con Raúl, un estudiante leonés de 25 años que, con gran sentido del humor, se describía a sí mismo como una "Carmen Lomana sin dinero", reconociendo que, aunque carece de fondos, su prioridad es vestir siempre con estilo. El encuentro tomó un rumbo inesperado desde el primer instante, cuando el peculiar recibimiento de Daniel dejó a Raúl completamente descolocado nada más cruzar las puertas del restaurante.

Entre recibimientos que rozan el abandono, decepciones sentimentales y choques culturales, los leoneses han demostrado ser protagonistas indiscutibles del dating show. Ya sea por su carácter extrovertido, su fidelidad a sus raíces o su capacidad para reírse de sí mismos, el paso de nuestros paisanos por el programa confirma que, en León, cuando se trata de buscar el amor, la indiferencia nunca es una opción.