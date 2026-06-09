El Hospital Monte San Isidro planta cara al calor: climatizará su tercera planta

La tercera planta del Hospital Monte San Isidro se prepara para las obras de climatización. Una mejora apremiante por el alza estival de los termómetros y las olas de calor que tradicionalmente hacen mella en este centro inaugurado en 1960, que dispone de habitaciones grandes y vistas relajantes a varios pinares, pero carece de un sistema de refrigeración global que cada vez se hace más necesario.

Por fortuna, una mano benefactora regó con una lluvia de euros las instalaciones en 2023 en agradecimiento al trato que recibió un familiar ingresado en un grave momento vital. Con ese importante aguinaldo cercano al millón de euros se pudieron impulsar un rosario de reformas que incluyeron el sistema de climatización para calor y frío en las habitaciones de paliativos situadas en la primera planta. De modo que los pacientes más delicados disfrutan de una temperatura adecuada en sus estancias.

Para las otras 162 habitaciones, cuya ocupación cae en verano, la gerencia del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) adquirió hace cuatro años setenta y dos ventiladores de turbina y helicoidales, de 40 y 30 centímetros de diámetro, e incorpora otra treintena de los disponibles en centros sanitarios. La idea es que en las habitaciones de mayor tamaño funcionen dos ventiladores, aunque el sistema es insuficiente cuando el mercurio se dispara en exceso como viene ocurriendo en los últimos veranos.

Conscientes del incremento de los grados centígrados en el edificio, se ha decidido extender las obras de refrigeración de la primera planta también a las superiores para solventar las altas temperaturas estivales, según confirman fuentes sanitarias. Y los trabajos arrancarán en la tercera planta, de donde se han desalojado a los pacientes para reubicarles en otras camas y que no les moleste el ruido y el trajín de las obras.

En principio, se refrigerarán los pasillos.

Las mejoras realizadas con la donación millonaria posibilitaron incorporar aire acondicionado en las unidades de paliativos, que atienden a 460 personas cada año, pero también sustituir las antiguas bañeras por duchas modernas, lo que favorece la accesibilidad de los enfermos. Además, se renovó el sistema de comunicación entre el control y las habitaciones de esa zona, y se cumplió con uno de los requisitos imprescindibles que exigió la persona donante de la cuantía económica, que era mantener la cafetería del hospital abierta.

De hecho, ese espacio hostelero volvió a funcionar a final de 2023 tras permanecer dos años cerrado. En su lugar se había habilitó un área de «vending» con máquinas de autoservicio y zonas para el consumo de los productos, tras el cese de actividad por la jubilación a final de agosto de 2021 de Longinos y Gloria, la empresa que desde hacía más de 20 años ostentaba la concesión de la cafetería del centro y de Santa Isabel.

Ahora, se avanzará en modernizar unas instalaciones que cumplen 66 años. El Hospital Monte San Isidro se abrió en origen como Sanatorio Nacional de Enfermedades del Tórax para pacientes tuberculosos de León y las provincias limítrofes, que solían prolongar su estancia al menos durante dos años. El inmueble forma parte hoy del Complejo Asistencial Universitario de León y trata, fundamentalmente, a enfermos con dolencias respiratorias y aquejados de enfermedades graves en sus últimas semanas de vida.