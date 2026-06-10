Diario de León

La Junta aprueba el plan de obras de la concentración parcelaria de Almanza II en el que se invertirán 4,6 millones

Se prevé construir una red de 82 kilómetros de caminos y 15 de sendas peatonales

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ICAL

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La Junta aprobó el plan de obras vinculado a la concentración parcelaria de Almanza II, en León, que comprende 2.765 hectáreas y donde se invertirán 4,6 millones de euros, según la orden que recoge hoy el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las obras supondrán la ejecución de una red de caminos de 81,8 kilómetros con una plataforma de cinco metros de ancho. Además, paralelas a los caminos de circunvalación y al camino de conexión entre Almanza y Castromudarra, se construirán sendas peatonales de 14,8 kilómetros en total.

La concentración parcelaria beneficiará a 909 propietarios que cuentan en la actualidad con 6.415 parcelas en una superficie de 2.765 hectáreas, con una superficie media por parcela de 0,43 hectáreas.

Gracias a estos procesos de concentración se reducen los desplazamientos y el consumo de combustible, con ahorros de hasta un 30 por ciento y una disminución cercana al 45 por ciento en las distancias recorridas, se facilita el uso más eficiente de la maquinaria y se optimizan los costes de producción. Además, se favorece la inversión y la modernización del sector agrario y se contribuye al relevo generacional, con una incorporación de jóvenes agricultores en torno a un 40 por ciento mayor que en zonas no concentradas. A ello se suma su impacto ambiental positivo, al reducir las emisiones y promover un uso más sostenible de los recursos, señalan desde la Junta.

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