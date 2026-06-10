La Junta aprueba el plan de obras de la concentración parcelaria de Almanza II en el que se invertirán 4,6 millones

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La Junta aprobó el plan de obras vinculado a la concentración parcelaria de Almanza II, en León, que comprende 2.765 hectáreas y donde se invertirán 4,6 millones de euros, según la orden que recoge hoy el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las obras supondrán la ejecución de una red de caminos de 81,8 kilómetros con una plataforma de cinco metros de ancho. Además, paralelas a los caminos de circunvalación y al camino de conexión entre Almanza y Castromudarra, se construirán sendas peatonales de 14,8 kilómetros en total.

La concentración parcelaria beneficiará a 909 propietarios que cuentan en la actualidad con 6.415 parcelas en una superficie de 2.765 hectáreas, con una superficie media por parcela de 0,43 hectáreas.

Gracias a estos procesos de concentración se reducen los desplazamientos y el consumo de combustible, con ahorros de hasta un 30 por ciento y una disminución cercana al 45 por ciento en las distancias recorridas, se facilita el uso más eficiente de la maquinaria y se optimizan los costes de producción. Además, se favorece la inversión y la modernización del sector agrario y se contribuye al relevo generacional, con una incorporación de jóvenes agricultores en torno a un 40 por ciento mayor que en zonas no concentradas. A ello se suma su impacto ambiental positivo, al reducir las emisiones y promover un uso más sostenible de los recursos, señalan desde la Junta.