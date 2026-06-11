El Hospital de León logra que los médicos aplacen 5 días el plante a las peonadas

El mapa sanitario de la provincia de León se asoma a un escenario complejo, marcado por la tensión en los despachos y la movilización en los pasillos de los hospitales. Lo que el Ministerio de Sanidad planteó como la gran actualización de la norma que rige las condiciones laborales de sus profesionales tras más de veinte años, se ha convertido en una auténtica declaración de guerra sindical. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm) ha respondido al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco con una enmienda a la totalidad en sus alegaciones y exige la retirada inmediata del documento. El resto de sindicatos, que lo habían apoyado, se retractan también ahora.

La crisis, lejos de ser un debate teórico en Madrid, amenaza con paralizar la asistencia en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y la Atención Primaria. Con las posturas completamente enrocadas, los facultativos leoneses —que lideran el seguimiento de las protestas en CyL— miran ya hacia el lunes 15 de junio, fecha en la que arrancará una nueva semana de huelga y en la que se activará, de forma definitiva, el temido boicot a la actividad asistencial por las tardes.

Al menos, la dirección del Hospital ha logrado salvar «in extremis» las cirugías vespertinas programadas para esta misma semana, y frena de manera temporal el plante de los facultativos a realizar las conocidas peonadas (la actividad quirúrgica voluntaria y retribuida por las tardes).

La gerencia contuvo esa medida recordando que no se puede suspenderse la actividad ya programada con tan poco margen. Los médicos han aceptado esta tregua por responsabilidad con los usuarios, pero el aviso es definitivo: el apagón de las tardes comenzará la próxima semana. El lunes 15 de junio, coincidiendo con el primer día de huelga, el bloqueo de las peonadas será indefinido. Este «cerrojazo vespertino» asestará un golpe a los planes de Sanidad para reducir las listas de espera, al hurtar 180 cirugías extraordinarias al mes.