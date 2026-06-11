La urbanización de la nueva calle hace negocio con la ruina de Los Osorios en León

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las denomina «actuaciones aisladas» porque no entran dentro de las grandes bolsas de suelo. Han quedado como retales, en muchos casos rodeadas de edificios construidos hace décadas, a la espera de su momento. Ahora, le toca a Los Osorios, en la linde de San Mamés con La Palomera, donde cinco años después de que empezaran a derribarse los antiguos chalés, parte de ellos okupados, al fin se promueve el proyecto de urbanización que, por el medio de las dos parcelas para construir que quedan a los lados, abrirá un vial que dé continuidad a Padre Getino para comunicar con la plaza del Padre Severino Ibáñez.

El nuevo paso administrativo se afianza con el documento aprobado este miércoles en la comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital leonesa. La urbanización la promueve la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaría (Sareb), propietaria de todos los terrenos después del expropiatorio de dos pequeñas fincas que le quedaban para no tener obstáculos. El denominado banco malo capitalizará el desarrollo urbanístico para poder vender después las dos parcelas edificables: una con posibilidad de levantar un edificio de baja más tres alturas y otra más pequeña, con catalogación de volumetría especial, en la que se pueden alzar hasta seis plantas.

Pero antes de ese crecimiento en altura para el lucro privado, la ciudad ganará con el desbloqueo definitivo de la actuación una nueva salida para el tráfico de la avenida de Nocedo. El documento aprobado, que ahora se someterá a exposición pública durante un mes antes de su ratificación, define «las obras de explanación y pavimentación, abastecimiento de agua potable, saneamiento, red de telecomunicaciones, red de distribución de energía eléctrica, red de alumbrado público, red de gas y señalización», como se detalla en el informe. El proyecto cita que la urbanización suma en total 1.429,08 metros cuadrados, dentro de los cuales 753,82 metros cuadrados atienden a la ejecución de la nueva calle que partirá de Padre Getino, que antes acababa en fondo de saco, y llegará hasta Los Osorios, frente a la plaza del padre Severino Ibáñez, para facilitar el movimiento del tráfico en todo el entorno, incluido dentro del área de influencia de la ronda Interior.

La apertura de la calle responde a la petición vecinal, que en 2021 empezó a avisar de los problemas del estado de ruina de las antiguas casas, que se incrementaron con los incendios en el chalé okupado. La alerta la atendieron los técnicos municipales que, frente a los intentos del banco malo de demorar los derribos, perseveraron en la tramitación del expediente que permite que, si se quiere, antes de final de año pueda haber obras en la urbanización.