La Comisaría de León duda sobre ampliar horarios para regularizar a los migrantes

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en León no se ha sumado de momento al grupo de las que comenzarán a abrir por las tardes en lo que queda de mes para ofrecer servicio de atención a los migrantes, de cara al proceso de regularización extraordinaria que concluye su plazo de admisión de solicitudes el próximo día 30 de junio.

Por el momento, no existe una directiva común para todos los territorios del país. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León aseguraron a este periódico que aún está por determinar si la medida se adoptará en todos los centros del país o si habrá situaciones excepcionales. El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

PERMISO DE TRABAJO

La importancia de este trámite radica en que de esta forma las personas migrantes tienen permiso para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. El documento que se obtiene estos días da derecho a un Número de Seguridad Social y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria, aunque desde el principio se ha advertido de que ninguna persona en este territorio se queda sin atención médica sea cual sea su situación, de acuerdo a la prestación del servicio de forma universal.

La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

Hasta ahora siguen sin trascender las cifras oficiales del contingente de personas que se han acogido a este procedimiento. Los sindicatos realizaron un cálculo aproximado que evaluaba en torno a los tres millares el número de solicitantes que podían estar interesados en la obtención del permiso extraordinario, de acuerdo a las estimaciones.