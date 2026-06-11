El ‘circuito de Fórmula 1 de Eras de Renueva’ se cobra un accidente gravísimo en León

Pudo haber sido una tragedia, pero al final solamente se registraron daños materiales. Las habituales carreras de velocidad que se registran en la barriada de Eras de Renueva en León se cobraron ayer un espectacular accidente a la altura de la calle Río Camba, donde un vehículo de alta gama se estrelló contra una vivienda.

El escaso control policial que padece la zona, especialmente los viernes por la noche y los sábados por la tarde, permite que las glorietas del final del barrio se conviertan en un improvisado circuito de Fórmula 1, donde jóvenes de una determinada condición se dedican a campar a sus anchas.

En el caso de ayer, no se produjeron daños más allá de los materiales, que fueron bastante espectaculares. Pero los habitantes de las calles aledañas se llevan quejando una larga temporada respecto a las condiciones en las que se encuentra el tráfico de toda esta zona.

Estado en el que quedó el vehículo de alta gamaDL

Pocas calles más adelante se registraron recientemente robos en una oleada que motivó el control de la policía nacional. Ahora será turno para que la Policia Local haga lo propio con las cuestiones relacionadas con el tráfico y con los excesos que se producen.