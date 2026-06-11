Herida una estudiante de la Universidad de León tras un choque por alcance

Una estudiante de la ULE ha resultado herida en un accidente de tráfico esta mañana, tras un choque por alcance que se produjo a primera hora.

A las 8:58 horas el 112 recibió aviso de un accidente en el Campus de Vegazana (Facultad de Educación), en León.

Se ha producido un golpe por alcance de dos vehículos. Fue trasladado el aviso a Policía Local de León. a Policía Nacional (C.N.P.), y a Emergencias Sanitarias – Sacyl que envía recursos para atender a una joven de unos 20 años que refiere dolor cervical.