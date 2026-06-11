Diario de León

Las empresarias leonesas apuestan por el futuro

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

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La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios celebró ayer su Asamblea General anual en el Parador de San Marcos. En este encuentro, las empresarias quisieron reconocer la trayectoria de tres de sus miembros: Águeda Anel, de la Farmacia Martín Granizo, Sara Santiago Design y a Nuria Soto, de Floristería La Cala. La asamblea también sirvió para hacer balance del último año y presentar los proyectos de futuro en los que se embarcará.

Virginia Moran

Asamblea ASELE

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