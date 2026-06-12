El accidente de un lujoso Masserati que se estrelló en la calle Río Camba de Eras de Renueva en la tarde del miércoles de forma espectacular aunque sin causar heridos, ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad vial en la zona, escenario de carreras durante los fines de semana sin que la Policía Local haya encontrado la fórmula para atajar este tipo de prácticas por el momento.

Especialmente los viernes y los sábados, en el horario nocturno se escuchan derrapes constantes y frenazos, aunque hasta ahora en pocos casos se habían producido siniestros. El más reciente data del año 2024, cuando un utilitario se estrelló contra una farola de General Gutiérrez Mellado, a consecuencia del exceso de velocidad.

A tenor de las investigaciones realizadas hasta el momento, da la sensación de que el caso de esta semana es un accidente en la más estricta interpretación de la palabra. El joven que conducía el vehículo, que no era su propietario, perdió el control del automóvil, valorado en 380.000 euros. Según su versión de los hechos, se encontraba haciendo una prueba cuando topó con un bache del asfalto, a resultas de las obras que se están llevando a cabo en la zona. Circulaba a una velocidad que calcula de 70 kilómetros por hora, pero el coche terminó estrellado en el domicilio de un conocido empresario leonés.

Al margen de la espectacularidad del accidente, que solamente deparó daños materiales, las quejas por las constantes incidencias de este tipo ocupan a las asociaciones vecinales de la zona. La recién constituida Área 18 lleva en su corolario de máximas a defender la referente a la necesidad de fijar medidas de seguridad.

No es la única. La Asociación ‘Reino de León’ ya presentó en su día sendos escritos al Ayuntamiento. La respuesta de puño y letra del alcalde rezaba según los vecinos que no era necesario implementar nuevas actuaciones por las escasas consecuencias de los siniestros.

«Atendiendo a criterios de siniestralidad vial, en el periodo comprendido entre el año 2019 y el año 2024, una vez comprobadas las bases de datos de intervenciones policiales en la zona, no ha existido ningún siniestro en el punto de interés — cruces con las C/Justino Azcárate, C/Río Cueza, C/Río Moruelo y C/Río Iyarga —., por lo que no existe motivación objetiva para el refuerzo solicitado…», explicó el Ayuntamiento. Un repaso a la hemeroteca permite comprobar que en ese periodo se produjeron al menos quince siniestros destacados.

La propuesta de la asociación pasaba por la instalación de «bolardos plásticos con bandas reflectantes» (que permiten así una mayor protección y visibilidad del cruce también por la noche). «De este modo se puede lograr una clara reducción del grave riesgo de accidente frontal de vehículos, además de con los habituales volantazos y frenazos en seco de los conductores en dichos cruces».

También proponía entrar a valorar la instalación de «bolardos plásticos» debido a que por un lado, es la solución ampliamente adoptada por el Ayuntamiento de León en las diversas raquetas de la Avenida de Reyes Leoneses (para evitar que los vehículos hagan uso indebido de dicho espacio) y a que, en caso de que algún vehículo impactara sobre ellos, su naturaleza plástica no ocasionaría daño alguno.

Ni se han adoptado medidas de momento ni se conocen las determinaciones que se puedan adoptar al respecto. Y llega el verano, que es época proclive.