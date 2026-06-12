Los precios crecen un 3,4% en León durante el último año tras un leve respiro en mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El coste de la vida en la provincia de León mantiene su tendencia al alza. Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), la tasa de variación anual se situó en el 3,4% en mayo de 2026. Esto significa que los leoneses pagan hoy un 3,4% más por los mismos productos y servicios que hace exactamente un año, situándose el índice general en los 103,271 puntos.

La nota positiva del mes la deja la evolución mensual, que registró un ligero descenso del 0,1% en comparación con abril. Este pequeño paso atrás ofrece un respiro momentáneo para el bolsillo de los consumidores y frena, al menos a corto plazo, la inercia alcista de la primavera.

Sin embargo, el balance del año sigue reflejando una fuerte presión inflacionaria. En los primeros cinco meses del ejercicio, los precios en la provincia ya acumulan una subida del 2,2%. Este repunte en lo que va de año demuestra que el coste de la vida sigue encareciéndose a un ritmo notable, lo que condiciona el poder adquisitivo de las familias leonesas de cara a los próximos meses.