Detenido por estafa mediante smishing bancario: sustrajo 7.500 euros a un cliente de banca online

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarticulado una estafa de smishing bancario en la que un cliente de una entidad financiera online perdió 7.500 euros tras caer en un mensaje SMS fraudulento.

Los hechos se produjeron a principios de este año. La víctima recibió un SMS que, aparentemente enviado por su banco, le alertaba de un supuesto acceso no autorizado a su cuenta y le urgía a llamar inmediatamente a un número de teléfono incluido en el mensaje. Al contactar con el número, el denunciante creyó estar hablando con personal legítimo de su entidad y facilitó sus credenciales de acceso y datos de verificación. Gracias a esta información, los estafadores realizaron transferencias fraudulentas por un importe total de 7.500 euros.

El Equipo @ de la Guardia Civil de León, en el marco de la operación CANITZ, se hizo cargo de la investigación. Los agentes analizaron las comunicaciones entre la víctima y los autores, así como los movimientos bancarios realizados. Estas pesquisas permitieron identificar plenamente a los presuntos autores, que residen en Canarias, y localizar la cuenta donde se recibió el dinero. Actualmente se están tramitando las gestiones para recuperar los fondos, a la espera de la decisión judicial.

Desde la Benemérita recuerdan que el smishing se ha consolidado como una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para robar dinero de las cuentas bancarias. Estas estafas suelen estar vinculadas a redes de delincuencia organizada que operan tanto dentro como fuera de España.Consejos de seguridad para evitar caer en este tipo de fraudes:Desconfía de cualquier SMS que exija una respuesta inmediata o que te pida contactar con un número de teléfono.

Las entidades bancarias nunca solicitan credenciales ni datos sensibles a través de SMS o enlaces.

Las instituciones oficiales (bancos, DGT, Hacienda, Seguridad Social, etc.) no envían SMS con teléfonos de contacto ni enlaces directos para resolver incidencias.

Si tienes dudas, contacta con tu banco usando el teléfono oficial que aparece en su web o en tu aplicación, nunca el que figure en el mensaje recibido.

En caso de estar esperando un paquete o pago de aduanas, accede siempre directamente al sitio web oficial o a la aplicación, sin pinchar en enlaces del SMS.

Si has sido víctima de este tipo de estafa, denúncialo inmediatamente y contacta con tu entidad bancaria lo antes posible, ya que muchas tienen protocolos para bloquear o devolver operaciones fraudulentas cuando la víctima no ha compartido claves de forma consciente.¿Quieres que ajuste el titular, modifique el tono (más breve, más formal, más divulgativo…) o cambie algún detalle?