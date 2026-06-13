El Euromillones deja un jugoso premio en Astorga

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El sorteo de este viernes del Euromillones dejó un premio de 212.000 euros gracias a un boleto de segunda categoría sellado en Astorga (León), en la Plaza Porfirío López. También fue validado otro más de la misma categoría en Palamós (Girona), según informó Loterías y Apuestas.

Con el bote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría (5 +2) podría ganar 26 millones de euros.