Diario de León

El Euromillones deja un jugoso premio en Astorga

La suerte volvió a viajar hasta León después de que este misma semana la Bonoloto también dejara dos premios en la provincia

Sorteo del Euromillones

Sorteo del Euromillones

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Ical

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El sorteo de este viernes del Euromillones dejó un premio de 212.000 euros gracias a un boleto de segunda categoría sellado en Astorga (León), en la Plaza Porfirío López. También fue validado otro más de la misma categoría en Palamós (Girona), según informó Loterías y Apuestas.

Con el bote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría (5 +2) podría ganar 26 millones de euros.

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