El Euromillones deja un jugoso premio en Astorga
La suerte volvió a viajar hasta León después de que este misma semana la Bonoloto también dejara dos premios en la provincia
El sorteo de este viernes del Euromillones dejó un premio de 212.000 euros gracias a un boleto de segunda categoría sellado en Astorga (León), en la Plaza Porfirío López. También fue validado otro más de la misma categoría en Palamós (Girona), según informó Loterías y Apuestas.
Con el bote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría (5 +2) podría ganar 26 millones de euros.