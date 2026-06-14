Condenada a cuatro años de prisión por llenar a su madre la boca de pastillas de jabón en León

Una mujer leonesa ha sido condenada a cuatro años de prisión, tras reconocer que llenó la boca de pastillas de jabón a su madre en un ataque de ira, para que edjase de hablar.

La acusada residía, desde al menos el año 2019, en el domicilio de su madre, con la que convivía. Desde entonces, de manera reiterada en el tiempo y con intención de quebrantar la salud física y psíquica de su madre y con distintas patologías, la sometió a golpes, insultos y amenazas, aprovechándose de su vulnerabilidad e indefensión.

Así, la encerraba en su habitación, la gritaba y la golpeaba en la cara, en las piernas, en la espalda y por otras partes del cuerpo, en ocasiones con un bastón, llegando a introducirle en la boca una pastilla de jabón para que no hablara. «Estas acciones son un ejemplo del ánimo denigrante y vejatorio que imponía a su madre en el ámbito doméstico, sucediéndose de forma habitual en la convivencia que mantenía con ella en el domicilio», explica la sentencia.

NO HABÍA DENUNCIA

Estos hechos no fueron denunciados dada la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la madre, no solo a causa de su edad sino también de su estado, pues presentaba, demencia y distimia y síndrome ansioso depresivo.

El día 21 de septiembre de 2019, se presentó en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de León, con lesiones consistentes en dolor en zona lumbar como consecuencia de ser arrastrada por el pasillo de la vivienda por su hija, sin que quisiera denunciar tales hechos.

Igualmente, desde el día 14 al día 16 de junio de 2023, la acusada manipuló la manilla de la puerta de una de las habitaciones de la vivienda y encerró en la misma a su madre, con ánimo de obligarla a permanecer allí y de impedir su libertad ambulatoria.

En la citada habitación se mantuvo la madre hasta que, tras las llamadas de auxilio, acudieron en su ayuda los vecinos del inmueble que avisaron a la policía para que acudiera al lugar, momento en que fue liberada.

La acusada cometió los hechos enjuiciados como consecuencia de su grave adicción a sustancias estupefacientes. Por auto de fecha 19 de junio de 2023 se impuso a la acusada por el entonces denominado Juzgado de Instrucción 4 de León la medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con su madre durante la tramitación de la causa.

La sentencia impone una pena de ocho meses de prisión por el deito de malos tratos en el ámbito familiar, cuatro meses de cárcel por maltrato puntual, cuatro años de prisión por el delito de detención ilegal y 3.000 euros de indemnización a favor de la madre, por los daños morales causados.

Contra el fallo no habrá recurso, puesto que la sentencia se considera firme al haberse alcanzado un acuerdo previo de conformidad antes de comenzar el juicio.