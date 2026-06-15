La demografía impacta en las aulas: colegios e institutos de León perderán cerca de 7.500 alumnos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema educativo de León se dirige hacia una profunda reconfiguración en los próximos diez años como consecuencia del cambio demográfico. La educación preuniversitaria vivirá un mapa de aulas cada vez más vacías, con la pérdida de 7.346 alumnos en la provincia en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato hasta 2035, por la caída de la natalidad y la fecundidad «ultra baja». No se trata de una excepción, sino que se encudra en una tendencia general que, en la comunidad, aventura una caída de 44.466 escolares y, en todo el país, un deesplome que supera los 700.000.

El estudio «El impacto de la demografía en el sistema educativo español. Proyecciones a cinco y diez años», publicado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación se pregunta cómo cambiará la población en edades típicamente escolares y qué efectos tendrá esa evolución sobre el volumen del alumnado en el corto y el medio plazo. Lo hace, en el caso de León, con una proyección de pérdida de alumnado en Primaria de 3.509 alumnos, entre 2025 y 2035, con la mayoría concentrada en el primer quinquenio. En Secundaria la bajada se cifra en 3.368 alumnos, en este caso con mayor incidencia entre 2030 y 2035, al igual que sucede en el Bachillerato, con una merma de 469 matrículas. La única alegría llegará en las aulas de la Educación Infantil, ya que la escolarización de cero a tres años aumentará.

El estudio, que excluye los grados de Formación Profesional (FP), alerta que el sistema educativo español se encamina hacia una transformación de raíz demográfica «muy relevante» que redefinirá la estructura de los centros de Enseñanza Secundaria.