El PP denuncia el "abandono" de la muralla de León en el tramo de Ramón y Cajal y exige al gobierno de Diez un plan de mantenimiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en León ha denunciado el “preocupante estado de abandono” en el que se encuentra el tramo de la Muralla romana situado en la calle Ramón y Cajal, donde prolifera la vegetación y los hierbajos entre las piedras del monumento.

El portavoz del PP, David Fernández, ha instado al equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez a actuar con urgencia y a poner en marcha un plan periódico de inspección, limpieza y mantenimiento de toda la muralla, con actuaciones programadas y recursos suficientes para garantizar su conservación durante todo el año.

Fernández ha recordado que el Ayuntamiento de León es propietario de este Bien de Interés Cultural y tiene la responsabilidad de preservar uno de los principales símbolos patrimoniales y turísticos de la ciudad. “La presencia de vegetación no es solo una cuestión estética, puede dañar los materiales y acelerar el deterioro del monumento si no se actúa con diligencia y periodicidad”, ha señalado.

El concejal popular ha criticado duramente la gestión del alcalde: “Uno de los principales tramos de la muralla está totalmente abandonado, plagado de matojos, maleza y suciedad ante la pasividad del alcalde y sus concejales”. Además, ha subrayado que “León no puede permitirse que uno de sus principales símbolos patrimoniales permanezca cubierto de hierbajos hasta que el problema sea evidente para todos”.

El PP ha recordado que hace unos días el Procurador del Común ya recriminó al Ayuntamiento el mal estado de conservación y la suciedad en el tramo de la muralla entre Puerta Moneda y Las Cercas. El defensor del ciudadano instó al Consistorio a velar por la protección del monumento, manteniendo limpio su entorno, reduciendo el impacto visual de señales y mobiliario urbano y reforzando la vigilancia contra el vandalismo y la degradación.

Pese a que el Ayuntamiento argumentó que la titularidad de la muralla corresponde al Estado y que las competencias son compartidas, el Procurador concluyó que el Consistorio no puede excusarse en ello y debe extremar el cuidado de todo lo que depende de su gestión. Los populares exigen además que el equipo de gobierno informe públicamente de las actuaciones de mantenimiento realizadas en los últimos años y de las previstas para los próximos meses, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de este importante bien patrimonial.