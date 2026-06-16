León necesita 3.380 trabajadores más para cubrir los puestos asociados al verano

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La campaña de verano generará unos 55.100 contratos de puesta a disposición en Castilla y León, un 10 por ciento más que entre junio y agosto del 2025, según las previsiones de Adecco.

En España, se prevén este verano más de 1,2 millones de contratos de puesta a disposición, una cifra que representa un incremento del 12 % respecto a los acuerdos intermediados por las empresas de trabajo temporal (ETT) en el verano de 2025.

Castilla y León será la novena comunidad en cuanto a previsiones de contratos en verano que lideran Cataluña y Madrid con 237.610 y 223.950, respectivamente.

En la comunidad, Valladolid será la provincia que mayor volumen de contratos generará, con 15.390, un 10 por ciento más, seguida de Palencia, con 14.830 y un 8 por ciento de incremento; con 7.350 en Burgos, y un repunte del 14 por ciento.

En Zamora, León y Soria las previsiones de crecimiento son del 15 por ciento, con 3.3810, 3.380 y 1.670 contrataciones en cada caso.

Los menores crecimientos se esperan en Segovia y Salamanca, con un 5 por ciento y 4.590 y 2.360 contratos, respectivamente; con un 12 por ciento de mejora en Ávila y 1.720 contrataciones.

El sector Servicios es el que más empleo generará, con 6 de cada 10 contratos entre junio y agosto del 2025; con la hostelería y el turismo como motor principal de la contratación en España, con peso destacado también en Castilla y León gracias al auge del turismo rural y de naturaleza, así como el enoturismo.

Otros sectores que tirarán del empleo en Castilla y León serán los de la alimentación, automoción, el sector agrario o el de última milla (last mile).

Los perfiles más buscados serán, en esa línea, los vinculados a la agroalimentación, la industria y, por supuesto, la hostelería; con operarios/as de producción e industriales, mozos/as de almacén, preparadores/as de pedidos y carretilleros/as, impulsados por el aumento de la actividad industrial, logística, el refuerzo de cadenas de suministro y las campañas estivales de consumo.

Junto a ellos, la hostelería y el turismo volverán a requerir un importante volumen de camareros/as, personal de cocina y ayudantes de camarero/a.

También crecerá la demanda de repartidores/as para el ámbito del last mile, así como manipuladores/as, envasadores/as y peones agrícolas en campañas agroalimentarias concretas. En menor medida, también se prevé una necesidad creciente de perfiles técnicos especializados, vinculados a sectores industriales estratégicos.