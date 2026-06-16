Dos equipos leoneses se proclaman campeones de España en la Olimpiada de Ingeniería Industrial

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La Universidad de León celebra el éxito de los dos equipos leoneses que han alcanzado el primer premio nacional en la Olimpiada de Ingeniería Industrial, después de imponerse previamente en la fase local impulsada por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA) de la ULE.

El equipo del IES Juan del Enzina, integrado por Luiza da Silva Ribeiro, Luar Caramés Gómez e Ivanna Quinza Villalobos, junto a su tutor Andrés Miguel Pérez García, se alzó con el primer premio en la categoría de Bachillerato. Por su parte, el equipo del Colegio Jesuitas León, formado por Marcelo Grande Romo, Carlos López Antolín y Alejandro Ovalle Martínez, acompañado por su tutor Sergio Bao, consiguió la victoria en la categoría de ESO.

Ambos equipos llegaron a la fase nacional tras superar la prueba local organizada por la Escuela de Ingenierías de la ULE el pasado mes de abril, en la que tuvieron que diseñar y construir un vehículo capaz de desplazarse en línea recta y superar distintos obstáculos. Un reto que culminó semanas de trabajo en sus respectivos centros educativos, donde, guiados por sus tutores, idearon, probaron y perfeccionaron sus prototipos.

Más allá del resultado, los propios estudiantes destacan la experiencia como una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos y aprender a trabajar ante retos reales.

Para el equipo del IES Juan del Enzina una de las mayores dificultades fue conseguir que el prototipo funcionara con precisión. “Lo más complicado fue que el coche estuviese alineado, porque cualquier pequeño desnivel podía hacer que no siguiera la trayectoria prevista”. Aun así, destacan que la competición les permitió “trabajar en equipo, resolver los problemas que surgían en el momento y fomentar la creatividad”.

Por su parte, los estudiantes del Colegio Jesuitas León subrayan también el valor del trabajo conjunto y la experiencia compartida y recuerdan que el principal reto fue diseñar un prototipo “versátil para recorrer una larga distancia y, al mismo tiempo, fácil de montar y transportar”. Todos coinciden, eso sí, en que el desafío planteado por la ULE fue de mayor nivel, lo que los preparó para encarar con mayor seguridad la cita nacional.

El director de la Escuela de Ingenierías, Joaquín Barreiro, destaca no solo el talento técnico demostrado por los estudiantes, sino también su actitud durante toda la competición. Los profesores de la EIIIA que acompañaron a los equipos han puesto en valor su compromiso, capacidad de trabajo y deportividad, aspectos que completan un éxito que trasciende el resultado académico.

En este sentido, además ha querido reconocer el papel fundamental de los tutores de ambos centros educativos, Andrés Miguel Pérez García y Sergio Bao, “cuyo acompañamiento y dedicación han sido claves para que los estudiantes pudieran desarrollar todo su potencial y afrontar con éxito los retos planteados”.

Este doble reconocimiento supone, señalan, un “nuevo hito” para la Universidad de León en una competición en la que participa desde hace cuatro años y que tiene como objetivo acercar la ingeniería industrial al alumnado más joven, fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y mostrar las posibilidades de una disciplina vinculada a la innovación y al desarrollo de nuevas soluciones.

La participación de los equipos leoneses en la fase nacional ha sido posible gracias al apoyo de las entidades colaboradoras con la Escuela de Ingenierías, “cuyo compromiso permite impulsar iniciativas dirigidas a despertar vocaciones STEM entre los estudiantes”. Entre ellas se encuentran Tresca Ingeniería, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León, el Consejo Social de la ULE, el Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la ULE, la Unidad de Fabricación 3D de la ULE, la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Industrial, Cafetería Dani&José, León 3D, Ya Está y Peláez.

La Universidad de León felicita a los estudiantes premiados, a sus familias, a los equipos docentes de los centros participantes y a todas las personas que han contribuido al desarrollo de esta iniciativa, que pone de manifiesto el talento de los jóvenes leoneses y su capacidad para afrontar retos vinculados a la ingeniería y la innovación.