La Cámara de Comercio de León culmina el proceso de nombramiento de su Secretario General

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La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León ha nombrado a Javier Sanz Rojo como nuevo Secretario General de la institución. Con una sólida trayectoria vinculada a la representación empresarial y la gestión institucional, Sanz Rojo asume esta responsabilidad después de venir ocupando el cargo de vicesecretario general de la Cámara leonesa desde el año 2019, con el objetivo de seguir impulsando los servicios de apoyo a las empresas y contribuir al desarrollo económico de la provincia.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León ha aprobado el nombramiento de Javier Sanz Rojo como Secretario General de la entidad, una decisión que refuerza la apuesta de la institución por la experiencia y el conocimiento del tejido empresarial leonés.

Javier Sanz Rojo, licenciado en derecho, cuenta con una reconocida trayectoria profesional ligada al ámbito empresarial y asociativo de la provincia. Durante los últimos años ha desempeñado funciones de responsabilidad dentro de la propia Cámara de Comercio de León, donde ha ejercido como vicesecretario general participando activamente en la gestión de programas, iniciativas y proyectos destinados al fortalecimiento de la actividad económica y empresarial.

Asimismo, ha estado estrechamente vinculado a la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (ALEOP), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), organización representativa de las empresas del sector de la construcción y las infraestructuras en la provincia, de la que ha sido Secretario General.

El nombramiento de Sanz Rojo supone el reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con el asociacionismo empresarial, el diálogo institucional y el apoyo permanente al tejido productivo leonés. Su profundo conocimiento de la realidad económica de la provincia y de los retos a los que se enfrentan las empresas constituye un activo relevante para afrontar los desafíos presentes y futuros de la Cámara.