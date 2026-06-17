San Andrés rompe el 'gafe' del puente de San Juan de Dios: abre este jueves al tráfico tras 65 meses

Fin al culebrón que ha mantenido en vilo al municipio de San Andrés del Rabanedo durante más de un lustro. El puente de San Juan de Dios, una infraestructura de 2,6 millones de euros que llevaba durmiendo el "sueño de los justos" desde que concluyeran sus obras en enero de 2021, se abrirá definitivamente al tráfico rodado mañana.

La apertura, que se prevé que se materialice en torno al mediodía, no contará con cortes de cinta, autoridades posando ni grandes fastos. Se limitará a un acto puramente administrativo: la firma de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Un trámite sobrio para desbloquear, al fin, una infraestructura clave que conectará la avenida de San Ignacio de Loyola con la calle Azorín, aliviando hasta un 75% del tráfico que actualmente colapsa Pinilla.

Este desbloqueo conlleva un giro de timón en la gestión de la pasarela peatonal sobre la presa del Bernesga. Tras años de desencuentros y un auténtico calvario burocrático con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) —que llegó a "perder" el expediente en 2024—, el equipo de Gobierno de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha logrado un compromiso con Adif.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias será finalmente quien se encargue de acometer la obra del paso peatonal sobre el canal. El Ayuntamiento, maniatado económicamente por el Plan de Ajuste y trámites esenciales sin resolver, como la liquidación de 2025, no ha podido afrontar esa obra.

Adif no invertirá un euro en la estructura de 13,9 metros del puente ni en sus 800 metros de viales, pero sí se ha comprometido a tener listo el puente sobre la Presa del Bernesga antes de que concluya el año.

Mientras se ejecutan estos trabajos, los peatones serán derivados provisionalmente por la calle Azorín.

El vial que hereda el municipio dista de ser el proyecto idílico de cuatro carriles que se presupuestó en el pasado, pero la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, ha cumplido su máxima de "abrir cuanto antes" el vial. El puente entra en servicio con dos únicos carriles y bajo un régimen estrictamente provisional para evaluar el impacto de los flujos de tráfico en una zona sensible.

También con una restricción de calado: No se permitirá el tránsito de vehículos pesados. El puente se estrena en fase de testeo para comprobar cómo absorbe el embudo que se genera al desembocar en una calzada estrecha que cruza la presa con una posible afluencia de 20.000 vehículos diarios.

Quedan en el retrovisor cinco años y medio marcados por el covid, el conflicto de los remates de la obra, el salto del carril-bici que continúa, la deficiente señalización que se ha corregido y la polémica por una rotonda "enana" que se planteó hacerse pisable para que los vehículos puedan girar. San Andrés despierta mañana a su puente durmiente, tras cinco años y medio en el limbo.