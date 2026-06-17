Herido el conductor de un turismo tras dar varias vueltas de campana en la A-66 en San Millán de los Caballeros
El vehículo terminó volcado fuera de la calzada
El conductor de un vehículo resultó herido en la mañana de hoy al sufrir una salida de vía con su turismo, tras la que dio varias vueltas de campaña y finalmente terminó volcado fuera de la calzada a la altura del kilómetro 176 de la autovía A-66, sentido Cáceres, en la localidad leonesa de San Millán de los Caballeros, según informó Ical.
El suceso se produjo sobre las 13.30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido e informaba de que el ocupante el vehículo había salido de él, aunque tenía un fuerte golpe en la cabeza.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió un recurso al lugar para atender al herido.