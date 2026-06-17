Herido el conductor de un turismo tras dar varias vueltas de campana en la A-66 en San Millán de los Caballeros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El conductor de un vehículo resultó herido en la mañana de hoy al sufrir una salida de vía con su turismo, tras la que dio varias vueltas de campaña y finalmente terminó volcado fuera de la calzada a la altura del kilómetro 176 de la autovía A-66, sentido Cáceres, en la localidad leonesa de San Millán de los Caballeros, según informó Ical.

El suceso se produjo sobre las 13.30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido e informaba de que el ocupante el vehículo había salido de él, aunque tenía un fuerte golpe en la cabeza.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió un recurso al lugar para atender al herido.