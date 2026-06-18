El ambulatorio de La Condesa en León y el Monte San Isidro avanzan contra el calor con 130.000 €

El centro de salud de La Condesa y el Hospital Monte San Isidro avanzan en su lucha contra el calor estival con obras en ambas instalaciones que salen a licitación por casi 130.000 euros. La gerencia del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) quiere ir dando pasos para resolver problemas históricos de sus infraestructuras más veteranas derivadas del calor estival. Por eso ha lanzado dos nuevas adjudicaciones para instalar sistemas de climatización y aire acondicionado tanto en el Centro de Especialidades Hermanos Larrucea (popularmente conocido como La Condesa) y el Monte San Isidro.

De hecho, el ambulatorio de La Condesa, un edificio de 1952 con décadas de servicio a sus espaldas, arrastra desde hace años una larga lista de reclamaciones por parte de pacientes y profesionales debido a las altas temperaturas que se alcanzan en verano en su interior.

Para atajar esta situación, la instalación y puesta en funcionamiento del aire acondicionado en las consultas y salas de espera se saca a licitación por 49.780 euros (impuestos no incluidos). Esta actuación busca dignificar las condiciones ambientales de un inmueble emblemático pero que requería urgentemente una modernización de sus sistemas de ventilación.

Por su parte, la obra del Hospital Monte San Isidro, un inmueble inaugurado en 1961, sale con un presupuesto de 79.780,36 euros (sin IVA), para acondicionar los pasillos de la tercera planta y los accesos comunes del edificio. Una intervención que sigue a la climatización en 2023 de la planta primera donde se sitúan las dos alas de paliativos, gracias a una donación anónima de 1 millón de euros en gratitud por la atención recibida de un familiar.

Ambas licitaciones se tramitan por el procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 29 de junio para presentar sus propuestas económicas y técnicas.

Con esta inversión conjunta que roza los 130.000 euros netos, la gerencia del Hospital de León busca poner fin a las deficiencias térmicas de uno de sus centros periféricos, La Condesa, y otro destinado a pacientes con graves dolencias y problemas respiratorios, principalmente. La idea es garantizar un entorno más confortable tanto para los usuarios leoneses como para el personal sanitario e ir modernizando las instalaciones. Los trabajos se hacen más apremiantes por las sucesivas olas de calor que se suceden en los últimos veranos y que disparan el termómetro a temperaturas cada vez más altas. Con estas partidas se avanza de forma progresiva en la reforma técnica de sedes sanitarias de León.