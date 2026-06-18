Diario de León y Unicaja analizan hoy las claves para el relevo en la empresa familiar

El futuro, la continuidad y los retos de las empresas familiares se convierten este jueves en el eje central del debate económico en la capital leonesa. El Diario de León, en colaboración con Unicaja, impulsa una jornada exclusiva dedicada al relevo generacional, un proceso crítico y estratégico para el mantenimiento del empleo y la riqueza en la provincia.

El encuentro, que se celebrará en las instalaciones del Hotel Barceló León Conde Luna a partir de las 9.30 horas de la mañana, reunirá a destacados expertos y empresarios para compartir visiones y soluciones prácticas en un ambiente constructivo.

La jornada arranca con la intervención de Manuel Rubio, director territorial Noroeste de Unicaja, quien se encargará de abrir el acto y poner en valor el compromiso de la entidad financiera con el respaldo y la estabilidad de las empresas de la comunidad. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de una mesa redonda de alto nivel técnico y empresarial que abordará el relevo generacional desde una perspectiva integral. El debate se anima con la participación del director de Planificación Financiera y Patrimonial de Unicaja, Miguel Solbes, que aportará las claves para una correcta estructuración económica y el blindaje del patrimonio familiar; la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata, encargada de desgranar el complejo marco fiscal, las bonificaciones y los aspectos legales a tener en cuenta para evitar fricciones en la transición; y Víctor Robla, gerente de Vinos de Arganza, quien ofrecerá la visión más cercana y real del día a día, y compartirá su experiencia práctica de una bodega familiar y el valor de la tradición y la modernización.

Con este foro, el Diario de León y Unicaja buscan ofrecer un espacio de aprendizaje que sirva de guía y estímulo para que las empresas familiares afronten con éxito el paso del testigo a las nuevas generaciones.