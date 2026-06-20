Escuelas Católicas cierra el curso con una marcha a favor de Cáritas

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Más de 3.000 alumnos de 17 colegios de Escuelas Católicas de León volverán a llenar las calles de la ciudad de León el próximo martes, 23 de junio, para participar en la quinta Marcha Solidaria por el Pacto Educativo Global, una iniciativa que une educación y compromiso social en favor de las personas más vulnerables. Una jornada diferente para cerrar el curso educativo actual con una causa clara, recaudar fondos para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La actividad, consolidada como una de las acciones conjuntas más representativas de los centros católicos de la ciudad de León y también de la comunidad autónoma, busca trasladar fuera de las aulas valores como la solidaridad, la fraternidad, la justicia social y la cultura del cuidado, pilares fundamentales del Pacto Educativo Global, una iniciativa de la Iglesia impulsada por el papa Francisco y continuada ahora por León XIV.

Durante las últimas semanas, el alumnado de los centros participantes ha desarrollado distintas iniciativas solidarias para recaudar fondos que serán entregados a Cáritas Diocesana de León en el acto final de la marcha. La recaudación obtenida permitirá apoyar proyectos dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad. En la edición del pasado curso se alcanzaron cerca de 8.000 euros.