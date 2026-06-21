La Lastra se quedó pequeña para los autocares

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De vez en cuando, las previsiones más optimistas desbordan a León; pasó entre la teoría y la práctica de Eras de Renueva cuando ya era tarde para las rotondas mermadas, y ocurre en La Lastra. La levadura ha vuelto a superar el cuerpo de la masa. Esta misma semana llegó la pintura para tratar de ensanchar líneas con ese tipo de bus vao redentor para que los autocares circulen bragados entre los dos carriles de acceso a la ciudad a través de Los Aluches, porque el giro al Paseo del Parque ya no es como cuando se organizaban sólo excursiones al Coto Escolar.