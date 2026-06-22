Segunda caída de moto del día en León

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido en las piernas como consecuencia de una caída de la moto que conducía, que se convierte en el segundo accidente de este tipo hoy en la capital.

A las 21:06 horas el 112 recibió aviso de un accidente en la avenida de Nocedo, en León capital, a la altura del número 43. Se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Local de León, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía recursos para atender a uno varón de unos 30 años con heridas en las piernas.

Un motorista de alrededor de 50 años había resultado herido esta mañana de igual modo, tras sufrir un resbalón en General Gutiérrez Mellado.

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso a las 07:49 horas procedente de la avenida General Gutiérrez Mellado, en la rotonda con la Avenida de los Reyes Leoneses. Era de una motocicleta que ha caído al suelo por un resbalón y ha chocado contra un turismo.

En el aviso se solicitaba asistencia para el motorista, de unos 50 años, consciente y herido en una pierna. Se avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia. Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.