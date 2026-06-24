Solo Cáritas tramitó ya 800 carpetas para la regularización de migrantes en León

El proceso de regularización de migrantes entra en la recta final con la última semana de plazo para la tramitación y Cáritas ha aportado un notable impulso, tras anunciar ayer su presidenta, Aurora Baza, la gestión de 800 expedientes de estas características en León. No hay cifras oficiales respecto a la nómina de ciudadanos de procedencia extranjera que ha completado el procedimiento, pero sí se sabe a través de los sindicatos que un tercio de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en territorio leonés en el último muestreo eran personas de esta procedencia.

La provincia de León es la segunda del país con más expedientes de regularización de migrantes tramitados por Cáritas Diocesana, después de Gerona, con cerca de 800.

Así lo aseguró ayer la presidenta de Cáritas Diocesana en León, Aurora Baza, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, en las que explicó que la organización tuvo un «papel fundamental» en el proceso de regularización de personas migrantes.

Un proceso que para Cáritas Diocesana en León supuso «un esfuerzo muy importante» para poder hacer frente a «una cuestión de justicia», ya que «la dignidad de las personas está por encima de todo».

Tres provincias de Castilla y León se colocan en el «top ten» nacional en crecimiento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Además de Zamora, en el cuarto puesto, aparece Palencia en el sexto, con un repunte del 18,35% hasta los 6.585, y en el octavo puesto está León, con un 17,03% y 13.810 nuevos ciudadanos de derecho, con procedencia foránea.

El último balance es el del mes de mayo. La provincia de León cerró mayo con 172.465 afiliados a la Seguridad Social, 1.233 más que en abril, lo que supone un incremento mensual del 0,72%. Al mismo tiempo, el desempleo descendió en 372 personas respecto al mes anterior, hasta situarse en 19.827 desempleados, un 1,84% menos. Es la estadística la que dibuja el mapa.

«Los datos son contundentes: hoy hay más gente trabajando y menos personas en paro que en 2018», aprovechó a decir el diputado nacional socialista por León, Javier Alfonso Cendón. El asunto radica en conocer la trascendencia de la iniciativa de regularización y en conocer cuántos son los migrantes beneficiarios de esta medida. Inicialmente se calculó que rodarían los 3.000, pero en ese cómputo no contabilizaba el empuje de Cáritas.

La mayoría de migrantes que ya han pedido la regularización extraordinaria no han tenido que cruzar una frontera de manera irregular, sino que han entrado a España en avión. Según el primer balance provisional del origen de los solicitantes, un 65% de las más de 900.000 peticiones registradas procede de Latinoamérica. Y entre ellas destaca una nacionalidad sobre todas las demás: la colombiana, con un 30% de las solicitudes. Es a escala general, porque los datos provincializados no están disponibles de momento.

Los datos coinciden en su mayoría con las principales nacionalidades recogidas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de los últimos años, que incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros en el padrón.

Uno de cada tres nuevos afiliados a la Seguridad Social registrados en el último mes en la provincia de León es de procedencia extranjera