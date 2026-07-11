Más de 2000 leoneses retornaron a casa del extranjero en los últimos 5 años

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El retorno de leoneses residentes en el extranjero anotó 2.047 altas en León en el último lustro. La estadística mantiene una regularidad en la que, en este tiempo, se puede observar cómo los 411 contabilizados en el año 2025 siguen la estela de los 388 que aparecen en el registro de 2021. La provincia leonesa nunca descendió de los 380 retornos anuales, con un comportamiento constante incluso en los ejercicios de menor movilidad internacional que sí que han tenido repercusión en otras demarcaciones del entorno.

La mayoría de los leoneses que acuden a las asociaciones de apoyo al retorno lo hacen una vez finalizada su vida laboral. Así lo asegura la presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados en Castilla y León (AERCyL), Francisca Cabello, quien explica que el perfil predominante entre quienes solicitan información y asesoramiento es el de personas jubiladas. «Aquí la mayoría de las personas retornadas que acuden a la asociación son jubilados», señaló Cabello. «La mayoría, entre 65 y 70 años, son las personas que acuden a la asociación. Los que no acuden a nosotros, lamentablemente no te puedo informar más», concluye. Como ejemplo, relata que «precisamente hoy ha acudido una persona porque su hermano quiere retornar el mes que viene, pero también está jubilado y tiene más de 70 años».

Dentro del análisis de los focos geográficos de procedencia, América se consolida como el gran motor del retorno hacia la comunidad, al concentrar 6.016 ciudadanos, lo que representa el 56,57% del total registrado entre 2021 y 2025. La evolución del continente americano fue claramente ascendente. Tras contabilizar 1.022 retornados en 2021, la cifra descendió ligeramente hasta 935 en 2022, pero a partir de entonces experimentó un crecimiento muy significativo con 1.263 personas en 2023, 1.432 en 2024, el máximo del lustro, y 1.364 en 2025..

El segundo gran punto de procedencia de retornados es Europa, que aporta 3.781 ciudadanos, equivalentes al 35,55 por ciento del total regional. A diferencia del comportamiento americano, los flujos procedentes del continente europeo se caracterizan por la estabilidad. Durante los cinco años analizados, las cifras se mantuvieron prácticamente constantes, pasando de 711 retornados en 2021 a 776 en 2022, 774 en 2023, 748 en 2024 y 772 en 2025. Entre ambos continentes concentran el 92,12% de todos los retornos registrados en la comunidad.