Casi 5.000 asistentes en la asamblea regional de los testigos de Jehová en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La asamblea regional de los testigos de Jehová, bajo el lema ‘Felices para siempre’, reunió este sábado a un total de 4.955 asistentes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. De ellos, 4.055 participaron de forma presencial y alrededor de 900 siguieron el programa en directo por internet.

El encuentro, que se está llevando a cabo en tres jornadas, congregó a asistentes de León y de provincias como Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Asturias en torno a un programa centrado en principios bíblicos relacionados con la felicidad y el bienestar personal. Este sábado tuvo lugar uno de los momentos más destacados con el bautismo de 41 nuevos testigos de Jehová, 23 mujeres y 18 hombres.

El portavoz de la organización, José Antonio Tudea, valoró positivamente el desarrollo del congreso y destacó el ambiente vivido durante el evento, asegurando que muchos asistentes expresaron sentirse animados y reconfortados por el contenido del programa.

La asamblea concluirá el domingo con el estreno del sexto episodio de ‘Las buenas noticias según Jesús’, una serie basada en los relatos de los Evangelios y centrada en la vida y el ministerio de Jesucristo.