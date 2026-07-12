El PP municipal denuncia el cierre del Albergue del Transeúnte y pide a Diez un servicio alternativo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Albergue Municipal del Transeúnte de León amplió durante el invierno su horario de estancia diurna a petición del Partido Popular, con el objetivo de proteger a las personas sin hogar de las bajas temperaturas. Sin embargo, este verano el centro permanecerá cerrado por obras de mantenimiento desde el 29 de junio hasta el 16 de agosto, una situación que deja sin cobertura a sus usuarios en plena época de altas temperaturas. Las personas afectadas han trasladado su preocupación por verse obligadas a permanecer en la calle durante este periodo, precisamente cuando las recomendaciones sanitarias aconsejan evitar la exposición al calor extremo.

El Grupo Municipal del Partido Popular solicita al equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez que habilite una alternativa temporal para garantizar la atención de las personas sin hogar mientras el albergue permanezca cerrado. Considera que es responsabilidad de la administración proporcionar los recursos necesarios para asegurar unas condiciones de vida dignas, especialmente durante las olas de calor. Según los datos facilitados por la Concejalía, en el mes de junio el albergue registró 41 personas usuarias y 42 pernoctaciones, mientras que el centro de día atendió a 34 personas, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener un recurso asistencial durante el cierre estival.