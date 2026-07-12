La plaga de ratas se extiende y llega también a Trobajo del Camino

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La inquietud por la proliferación de roedores, que ha mantenido en vilo a distintos barrios de León capital en las últimas jornadas, ha cruzado las fronteras municipales y se hace notar ya en Trobajo del Camino. Lo que comenzó como avistamientos aislados se ha transformado en una preocupación creciente para los residentes, quienes denuncian que la presencia de ratas en parques, entornos de contenedores y zonas residenciales se ha vuelto habitual, generando un serio problema de salubridad e higiene.

Esta situación guarda un estrecho paralelismo con las denuncias trasladadas recientemente en la ciudad de León, donde diversos colectivos vecinales y el grupo municipal del Partido Popular han exigido al equipo de gobierno un plan de desratización urgente. En la capital, puntos tan transitados como el entorno de San Isidoro o el barrio de La Chantría han sido escenario de esta problemática, evidenciando una falta de mantenimiento y limpieza viaria que, según denuncian los afectados, está facilitando que los roedores campen a sus anchas.

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En el caso de Trobajo del Camino, el malestar es palpable. Los vecinos critican lo que consideran una respuesta insuficiente ante una situación que consideran "insostenible". La acumulación de basuras y la falta de una limpieza exhaustiva en los espacios públicos son señaladas como las causas principales que favorecen la aparición y el asentamiento de estos animales en zonas próximas a las viviendas.

Ante este panorama, la exigencia ciudadana es clara: las administraciones locales deben abandonar la inacción y coordinar una intervención inmediata. Los residentes reclaman un refuerzo drástico en el control de plagas y un plan integral de limpieza que permita recuperar las condiciones de salubridad necesarias para el municipio, evitando que el problema se cronifique y siga extendiéndose por todo el alfoz leonés.