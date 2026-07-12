La Diputación no logra adjudicar por quinta vez el transporte para el deporte escolar en León y Valencia de don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación no logra adjudicar, por quinta vez consecutiva, la totalidad del servicio de transporte para los niños y jóvenes de la provincia puedan practicar el deporte escolar. La convocatoria para el curso 26-27 finalizó con la adjudicación de tres de los cinco lotes, quedando desierto, una vez más, las rutas que incluyen el alfoz de León, donde se concentra gran parte de la población, y el sur de la provincia denominado zona de Valencia de Don Juan.

“Es un problema recurrente que estamos padeciendo y tenemos que resolver, finalmente, los ayuntamientos”, remarca el portavoz popular y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, quien considera que “la institución provincial sigue sin ponerle una solución a este problema que se está enquistando”.

La dinámica de “concursos desiertos” en la gestión del transporte para el deporte escolar ha sido una constante a lo largo del mandato que ha provocado retrasos y cancelaciones en diferentes modalidades de las competiciones deportivas.

Esta situación ha llevado, incluso, a que la Diputación ‘delegase’ de manera forzosa la solución en los ayuntamientos afectados para que fueran ellos los que resolviesen la situación que facilitase a los niños y jóvenes participar en las competiciones deportivas.

En el curso 24-25 la institución provincial convocó las ayudas para que los ayuntamientos sufragasen el gasto en el mes de mayo, apenas a un mes de la finalización del curso escolar. “Esto hace que los ayuntamientos tengamos, constantemente, que adelantar los fondos a una institución que tiene más de 200 millones de remanente”, concluye el portavoz popular.

Las localidades afectadas por esta línea de ayudas son, en la zona de Tierras de León, León, Navatejera, Sariegos, Trobajo del Cerecedo, La Virgen del Camino, Villaobispo y Villaquilambre. En la zona de Valencia de Don Juan, las potenciales beneficiarias serían Cabreros del Río, Laguna de Negrillos, Sahagún, Valderas, Valencia de Don Juan, Villacelama y Villamañán.