Aceras minadas de contenedores trampa para el peatón en León

Si se cruzan con otro peatón, se tienen que dar la vez. Paso uno o el otro. Aunque las aceras forman parte de una de las grandes avenidas del centro de la ciudad, no hay sitio suficiente para los peatones. Menos incluso para las personas con problemas de movilidad, condenadas a enfrentarse a una carrera de obstáculos para discurrir por Alcalde Miguel Castaño, desde la plaza de San Francisco hasta el Rollo de Santa Ana, donde primero tienen que salvar los contenedores colocados en mitad del paso y luego no tropezar con el desnivel en el que, en lugar de colocarse los recipientes, queda el espacio sin utilizar. «Un día vamos a caer para abajo cuando pase un coche y habrá una tragedia», como alerta Eladio Álvarez.

Los afectados insisten en que el Ayuntamiento de León debe solucionar el problema que ha generado. El consistorio optó por hacer entrantes, en los que encastrar los contenedores, pero sin darles uso. Apenas caben si no se ajustan bien, lo que los deja asomados en parte a la calzada, cerca del paso de los retrovisores de los coches que circulan por el carril de la derecha. Como solución, los responsables municipales han optado por subirlos en mitad de la acera. El resultado es «un doble obstáculo», como insiste Álvarez, que advierte además la falta de varias baldosas que ponen en mayor riesgo la estabilidad.