León se libra de la nueva ola de calor, pero sufrirá aguaceros y tormentas eléctricas

La advección muy cálida impulsada por la dana atlántica se cebará en estos próximos días con la vertiente mediterránea y Baleares.METEORED

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En las últimas horas la aproximación de una dana al oeste de la península ha provocado un alivio térmico en la mayor parte de la geografía, con tormentas que durante este pasado fin de semana fueron muy intensas en puntos de Galicia y de la vertiente cantábrica, donde incluso ha llegado a caer granizo grande. No obstante, como reiteran en Meteored, el calor volverá a intensificarse en varias comunidades esta semana.

Una masa de aire extremadamente cálida para la época impulsada por la baja atlántica dejará temperaturas muy altas en varias comunidades. También se esperan tormentas localmente intensas.

La dana tenderá a alejarse hacia el noroeste, impulsando una masa de aire que arrancará desde el Sahara, pero en este comienzo de la semana las comunidades del este y Baleares serán las más afectadas por este nuevo episodio. Si se cumplen las previsiones, el interior de Mallorca, el valle del Ebro y las depresiones del noreste se convertirán en el epicentro del calor, con avisos naranjas activados por temperaturas de 40 ºC o más hoy y mañana.

Más de 40 ºC en varias capitales y tormentas localmente intensas

Según nuestro modelo de referencia, en estos próximos días se repetirán las tormentas en Galicia, Asturias y otras zonas de la vertiente cantábrica debido a la proximidad de la depresión en altura, con aguaceros que serán localmente intensos y acompañados de fenómenos adversos. También se producirán algunos chubascos en el Pirineo, y no se puede descartar que de forma aislada se registren en áreas montañosas del este.

Por otra parte, una lengua de polvo sahariano cubrirá las comunidades mediterráneas en estas próximas jornadas, dejando cielos turbios. Este fenómeno puede ayudar a frenar ligeramente el repunte de los valores máximos, pero también pueden provocar que las mínimas sean muy elevadas en el litoral este y Baleares, donde se registrarán noches tórridas en unas cuantas poblaciones.

Atención a las temperaturas previstas por nuestro modelo de referencia hasta el viernes, con picos que pueden alcanzar los 42-43 ºC más de un día en Murcia y Zaragoza, mientras que Logroño y Lleida rondarán los 40 ºC, cifras similares a las que se esperan en el interior de Mallorca, depresiones del noreste y algunos valles de la Península. En Canarias predominarán los alisios en la primera mitad de la semana, sin descartar alguna lluvia aislada.

Entre el miércoles y el jueves las tormentas ganarán extensión e intensidad en las comunidades del norte y en áreas montañosas del tercio oriental peninsular. Descargarán aguaceros fuertes, con fenómenos adversos como granizo y vendavales. Atención a la caída de rayos, ya que el riesgo de incendio será extremo en buena parte de España.

¿El calor extremo dará un respiro pronto?

A partir del viernes la incertidumbre aumenta. Por ahora, el escenario más probable muestra que un nuevo descuelgue de aire frío se posicionará frente al oeste y noroeste de la Península, reforzando la advección de aire muy cálido, y que además se podría extender a otras regiones del interior, así como a Canarias. Los mapas muestran que las isotermas de 26-28 ºC a unos 1.500 metros podrían acompañarnos unos cuantos días más.

Lo más preocupante de lo que se acaba de comentar es que no se ve de momento un final a corto o medio plazo de esta configuración, e incluso hay modelos que apuntan a que podría mantenerse al menos dos semanas más. Podría extenderse a otros países del suroeste de Europa, donde se están encadenando episodios de temperaturas muy extremas u olas de calor. Este verano apunta a ser histórico por ejemplo en Francia.

En España, a partir del domingo podrían extenderse de nuevo los 40 ºC por numerosas comarcas del interior peninsular, sin descartarlos en puntos de Canarias. No obstante, parece probable que se formarán tormentas vespertinas durante la próxima semana debido al paso de ondas en altura. De momento, no podemos dar buenas noticias en forma de alivio térmico generalizado y persistente.