Gustavo Iglesias, brigada de la UME: «El mejor balance es el profundo respeto de la sociedad a la UME»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El brigada Gustavo Iglesias Garrido, responsable de Relaciones Institucionales del V Batallón de la UME, acercó al público al día a día de este cuerpo militar especializado en emergencias en un conversatorio con la periodista Mónica Murciego de La 8 Televisión.

—¿Qué pasa por la cabeza de un militar de la UME ante una misión?

—Concentración y adrenalina, sin llegar al pánico. Hay una mezcla de sentimientos, sobre todo de llegar lo antes posible al sitio donde nos han marcado, pero siento conscientes de la responsabilidad que llevamos, de que aún podemos enfrentarnos a una situación crítica a unas personas que lo están pasando realmente mal.

—Han tenido todo tipo de intervenciones dentro y fuera de España, las últimas, estos días atrás en Portugal. ¿Qué es lo más exigente?

—La gestión de ese impacto inicial del caos que se ha generado, viendo dos aspectos: el técnico y la valoración de todos los riesgos que existen para que nuestras personas, nuestros compañeros trabajen de forma segura. A nivel emocional, tienes que saber que te vas a enfrentar a personas que han perdido todo o que están en ese momento buscando sus seres queridos. Y eso una gran responsabilidad.

—Detrás de cada intervención hay mucha preparación, mucho entrenamiento, ¿qué supone en lo personal y en lo profesional?

—Profesionalmente supone muchísima disponibilidad, ser conscientes de para lo que estamos y sobre todo estar actualizados permanentemente en todas las tácticas, técnicas, procedimientos y cursos del ámbito de la emergencia para poder ofertar al ciudadano el mejor desarrollo posible de cualquier emergencia.

—¿Qué balance hace de estas dos décadas de compromiso con la sociedad?

—Más que un balance, simplemente hay que ver las muestras de cariño, ese respeto profundo de toda la sociedad cada vez que nos ve o trata con nosotros nos trasciende. Nos quedamos permanentemente con detalles humanos. El abrazo, el agradecimiento de una persona mayor en cualquier pueblo, la mirada de una familia o el aplauso espontáneo.