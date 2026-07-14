Interior pone por fin en marcha un plan inédito de salud mental para sus empleados

Las enfermedades mentales entre los trabajadores de Interior ya tienen un plan de acción.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior ha dado un paso histórico en la protección de la salud mental de sus trabajadores. La firma de un convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid abre una nueva era en la gestión del bienestar psicológico de los empleados públicos en España. El acuerdo, rubricado el 3 de julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial del Estado apenas días después, responde a demandas largamente reclamadas por los trabajadores del departamento.

Susana Crisóstomo Sanz, subsecretaria de Interior, ha encabezado esta iniciativa que promete cambiar radicalmente la forma en que se aborda la salud mental en uno de los ministerios más sensibles del Gobierno. La colaboración con Francisco José Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, y Dolores Timanfaya Hernández Martínez, decana-presidenta del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, materializa un compromiso que llevaba años gestándose en los despachos gubernamentales.

Este pacto institucional no solo reconoce la importancia del bienestar psicológico sino que establece mecanismos concretos de actuación y prevención que beneficiarán directamente a los empleados de los servicios centrales del Ministerio del Interior. La iniciativa llega en un momento crucial, cuando la concienciación sobre salud mental en el ámbito laboral se ha convertido en una prioridad en toda Europa.

El marco legal del acuerdo

La Resolución de 6 de julio de 2026, firmada por el Secretario General Técnico Juan Antonio Puigserver Martínez, establece las bases jurídicas de esta colaboración sin precedentes. El convenio se ampara en el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y en la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, que delega determinadas atribuciones en la subsecretaria.

La competencia para suscribir este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas queda claramente definida en los artículos 48.2 y 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este marco normativo garantiza la seguridad jurídica de todas las actuaciones que se deriven del convenio y protege los derechos tanto de la administración como de los profesionales que participarán en el programa.

Las tres partes firmantes han acordado regirse por principios de buena fe y eficacia, estableciendo mecanismos de modificación que requieren el acuerdo unánime de todos los actores implicados. Cualquier cambio en los términos del convenio deberá formalizarse mediante una adenda de modificación que será inscrita en el REOICO y publicada obligatoriamente en el BOE.

Compromisos concretos del ministerio

La Subsecretaría del Interior asume responsabilidades específicas y medibles en el marco de este acuerdo. Entre las más destacadas figura la obligación de ofrecer oportunidades de participación en acciones informativas para todo el personal de los servicios centrales. Estas sesiones, diseñadas y ejecutadas por profesionales colegiados, abordarán aspectos fundamentales relacionados con la salud mental en el entorno laboral.

El departamento ministerial se compromete además a facilitar las herramientas de comunicación necesarias para difundir la importancia del bienestar psicológico. Esta responsabilidad incluye la incorporación en la intranet corporativa de los logotipos del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, con enlaces directos a sus páginas web donde los empleados podrán acceder a contenidos especializados.

La colaboración en la difusión de información sobre bienestar psicológico representa uno de los pilares fundamentales del acuerdo. El Ministerio pondrá a disposición de esta iniciativa sus canales de comunicación interna, garantizando que todos los empleados tengan acceso a recursos y materiales elaborados por especialistas en psicología.

La aportación de los colegios profesionales

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos se ha comprometido a poner a disposición del ministerio documentos y materiales técnicos y divulgativos en diversos formatos: impreso, digital y audiovisual. Estos recursos abarcarán múltiples áreas relacionadas con la promoción del bienestar psicológico y estarán diseñados específicamente para el contexto laboral de los empleados públicos.

Por su parte, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid asume responsabilidades de especial relevancia. La entidad identificará profesionales con experiencia contrastada para crear una lista de colaboradores que será facilitada al Ministerio. Esta selección garantiza que las intervenciones sean realizadas por psicólogos con formación específica en el ámbito laboral y conocimiento del funcionamiento de las administraciones públicas en España.

La ejecución de actividades informativas, seminarios y jornadas forma parte del compromiso del Colegio madrileño. Estas actuaciones, dirigidas especialmente a concienciar sobre la importancia de la salud mental, serán diseñadas específicamente para las características del personal del Ministerio del Interior, un colectivo que enfrenta condiciones laborales particularmente exigentes.

Financiación y recursos del programa

Una de las características más destacables del convenio es que no comportará ningún tipo de aportación económica extraordinaria para ninguna de las partes firmantes. Los gastos derivados de las actuaciones se financiarán con cargo a los presupuestos ordinarios de cada institución, en función de sus disponibilidades presupuestarias.

Esta fórmula de financiación garantiza la sostenibilidad del programa a lo largo de sus cuatro años de vigencia inicial, sin necesidad de aprobar partidas extraordinarias que pudieran complicar su desarrollo. La ausencia de obligaciones económicas cruzadas facilita además la flexibilidad en la implementación de las diferentes actividades previstas.

Seguimiento y evaluación

Para garantizar el correcto desarrollo del convenio, se ha constituido una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por seis miembros: tres representantes de la Subsecretaría del Ministerio del Interior y tres del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Este órgano colegiado se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015.

La Comisión tendrá capacidad para resolver dudas sobre la interpretación del convenio y proponer modificaciones que mejoren su funcionamiento. Las controversias que no puedan resolverse mediante conciliación en este órgano serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Protección de datos y confidencialidad

El convenio establece estrictas garantías de protección de datos personales conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. Toda la información facilitada por las partes y generada durante la ejecución del acuerdo tendrá carácter confidencial, sin perjuicio de la información que deba ser pública según la Ley 19/2013 de transparencia.

La obligación de confidencialidad se extenderá indefinidamente, incluso después de la extinción del convenio. Esta cláusula protege especialmente los datos sensibles de los empleados que participen en las actividades programadas, garantizando que su información personal y las circunstancias relacionadas con su salud mental permanezcan estrictamente protegidas.

Vigencia y posibilidad de prórroga

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años a partir del momento en que adquiera eficacia tras su inscripción en el REOICO. No obstante, antes de la finalización de este plazo, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales, lo que permitiría extender esta colaboración hasta 2034.

Esta estructura temporal garantiza la continuidad de las actuaciones de promoción de la salud mental durante un periodo suficientemente prolongado como para generar cambios significativos en la cultura organizacional del Ministerio del Interior. La posibilidad de prórroga demuestra la vocación de permanencia de esta iniciativa pionera en la administración pública española.