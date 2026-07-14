El PP de León denuncia que Intervención advierte al gobierno de Diez sobre posibles prácticas de renuncia pactadas entre licitadores en contratos de Fiestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el acta de la Junta de Gobierno del pasado 26 de junio quedaba patente. Intervención municipal ponía el foco en la ‘Adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de ejecución técnica y asistencia a los conciertos y eventos musicales que se programen desde el excelentísimo Ayuntamiento de León para las fiestas de León durante el año 2026’, seis lotes que suman 178.225 euros.

Y el texto es elocuente: “Vistos los contratos anteriores al actual, donde se observa la misma práctica de renuncia de los licitadores que presentan ofertas más económicas al adjudicatario propuesto, se entiende que se podría vulnerar el principio de concurrencia, ya que se da cuando varias personas físicas o jurídicas se conciertan para, bajo la apariencia de concurrir como licitadores diferentes, actúan en realidad como un solo licitador que presenta distintas ofertas. Se deben implementar medidas para tratar de evitarlo fiscalizando la presente propuesta de adjudicación del expediente”.

El Grupo Municipal del Partido Popular “no cuestiona la necesidad de contratar estos servicios, ni el desarrollo de las fiestas -aunque creemos que sería recomendable que el equipo de gobierno lo hiciera-. Lo que sí nos preocupa, y mucho, es la advertencia que deja por escrito la propia Intervención Municipal. No es una observación cualquiera. El órgano encargado de velar por la legalidad y el correcto uso de los fondos públicos advierte expresamente de que podría estarse vulnerando el principio de libre concurrencia si distintos licitadores que formalmente se presentan como empresas independientes actúan, en realidad, como un único operador económico presentando varias ofertas”.

Por eso, “creemos que el alcalde y su equipo tienen la obligación de ofrecer explicaciones. Pues el propio interventor advierte de que no se trata de una práctica aislada y circunscrita al presente contrato de las fiestas de 2026, si no que se trata de una praxis habitual de este Ayuntamiento. Queremos saber qué comprobaciones se han realizado para garantizar que todos los licitadores concurran de manera plenamente independiente y qué medidas concretas piensan adoptar para reforzar la transparencia y la competencia efectiva en los próximos contratos”. El Partido Popular va a registrar ante la Comisión Informativa de Comercio, Consumo, Turismo, Fiestas y Promoción Económica Fiestas una batería de pregunta a este respecto; “y exigimos que desde el Ayuntamiento se garantice la igualdad de condiciones y que el dinero de todos los leoneses se adjudique con las máximas garantías de transparencia, competencia y seguridad jurídica”.

Este tipo de prácticas (las que advierte el interventor) “supone una lacra para la administración pública pues, si se demuestra que se trata de una práctica organizada, en la que una serie de licitadores (siempre los mismos) presentan de forma preconcebida las ofertas más económicas para después renunciar a la adjudicación en favor de otro licitador que había presentado una oferta más cara y este patrón se repite en la totalidad de los lotes del contrato, resultando todos los licitadores beneficiados, no sólo estaríamos ante una vulneración de la libre competencia (pilar básico de la contratación pública), sino ante una mala gestión de los recursos de los ciudadanos”.