UGT denuncia que la patronal “declara la guerra” a los trabajadores del transporte interurbano

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La Unión General de los Trabajadores denunció hoy que la patronal “declara la guerra” a los trabajadores del sector del transporte interurbano de la provincia de León, y acusó a las empresas de “pretender condenarlos a seguir siendo los peor pagados de Castilla y León” mientras “hacen caja con el dinero público”.

Así lo apuntó hoy tras la última reunión mantenida en el transcurso de la negociación del convenio provincial del sector, en la que, según afirmó, la patronal “no quiere negociar”, ya que “no ha valorado una sola de las propuestas presentadas por UGT y CCOO ni ha realizado una sola contrapropuesta”, sino que “su única respuesta ha sido el bloqueo, el inmovilismo y el retraso de una negociación que afecta a cientos de familias de la provincia”.

Frente a esa actitud, UGT aseguró haber demostrado “responsabilidad, unidad y voluntad de alcanzar un acuerdo”, ante lo que se encontró una patronal que “respondió con un portazo a las reivindicaciones de quienes hacen posible que el transporte público funcione todos los días del año”.

Entre dichas reivindicaciones, el sindicato destacó una póliza de seguro digna, un fin de semana completo de descanso cada cuatro semanas, pluses por festivos y domingos trabajados y de quebranto de moneda, jornada continuada que computen todas las horas, la actualización de las dietas e incrementos salariales que permitan alcanzar 24.000 euros anuales al finalizar la vigencia del convenio.

Sin embargo, lamentó que, a pesar de que las empresas del sector “han visto reforzada su actividad y sus ingresos gracias a los contratos públicos derivados del Buscyl”, su respuesta es “no negociar, no avanzar y seguir exprimiendo a la plantilla”.

Una situación ante la que UGT advirtió que no va a aceptar que “en León se siga tratando a los trabajadores como ciudadanos de segunda”, al considerar “intolerable” que conductores de la misma empresa, realizando exactamente el mismo trabajo, “cobren miles de euros más al año por prestar servicio en provincias vecinas”.

“La patronal debe entender que la dignidad de los trabajadores no está en venta y que la paciencia de este sector tiene un límite”, señaló el sindicato, convencido de que “cada reunión sin propuestas, cada negativa a negociar y cada intento de alargar artificialmente el convenio solo aumenta el malestar de una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando salarios insuficientes mientras el coste de la vida no deja de subir”.

Por este motivo, UGT quiso dejar claro que “si la patronal insiste en mantener su actitud de bloqueo, será la única responsable de las consecuencias que pueda tener el conflicto laboral”. “Los trabajadores ya han demostrado paciencia y responsabilidad. Ahora les toca mover ficha a las empresas”, concluyó.