Un coche golpea a un adolescente en bicicleta cuando cruzaba un paso de cebra en León
El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar y el Cuerpo Nacional de Policía
Un adolescente ha resultado herido este jueves cuando un turismo le ha golpeado mientras cruzaba un paso de cebra en la calle Antonio Vázquez, 7 en León. El herido se encuentra consciente, aunque tiene erosiones en la cara. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar y el Cuerpo Nacional de Policía.