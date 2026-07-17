Telefónica propone un modelo con 5G e IA para emergencias en CyL

Mantener a la población conectada cuando más lo necesita constituye ya un acto de supervivencia. Y en momentos de máxima incertidumbre —como los grandes incendios forestales, inundaciones, apagones masivos o ciberataques— se comprende el verdadero valor de la infraestructura tecnológica y de la red.

Bajo esa premisa, Diario de León analiza hoy con Telefónica la necesidad de reforzar al máximo las comunicaciones críticas de CyL para garantizar la continuidad de sus servicios esenciales y proteger a sus ciudadanos. En la jornada (10.30 horas), en la Real Colegiata de San Isidoro, participan la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián; la directora del Territorio Centro de Telefónica, Beatriz Herranz; el director general del Incibe, Félix Barrio, la directora general del Centro de Supercomputación de CyL (Scayle), Hilde Pérez; el gerente de Comunicaciones BU Misión Crítica de Telefónica, Pedro Nevado; y la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, Irene Cortés.

La propuesta que lidera Telefónica consiste en un innovador modelo de emergencias digital y anticipativo con 5G e IA. El gran objetivo es aumentar en un 40% la capacidad de respuesta de la red en escenarios hostiles al mejorar radicalmente la fiabilidad y agilidad de las intervenciones.

«La conectividad se sitúa como la infraestructura determinante. Sin red no hay aviso. Y Telefónica quiere ser la mejor vía de acceso de los leoneses a las tecnologías digitales también en momentos críticos», señala Herranz. Para lograr este nivel de excelencia, la compañía ha invertido más de 100 M€ anuales en la última década en CyL (518 millones en los últimos cinco) y ha logrado una cobertura del 90% en CyL y un extraordinario 90,5% en León. Esta infraestructura permite desplegar redes de fibra y 5G de nueva generación capaces de ofrecer una baja latencia y alta disponibilidad para sectores estratégicos como la sanidad, la movilidad, la industria y, especialmente, las emergencias.

En situaciones de máxima saturación o destrucción física de infraestructuras, el modelo activa Burbujas 5G para garantizar perímetros móviles de cobertura con un radio de hasta cinco kilómetros y asignación de ancho de banda gracias al Network Slicing (segmentación de red), que reserva de forma exclusiva canales de comunicación para los equipos de rescate.

Además de las tecnologías satelitales y drones, la robustez de este sistema se basa en la exitosa plataforma del Servicio de Emergencias de CyL (Protección Civil, 112 y 061), operada tecnológicamente por Telefónica.