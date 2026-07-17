Renfe sube el peso de los perros pasajeros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A partir del próximo 21 de julio, coincidiendo con el Día Mundial del Perro, una revolución sin precedentes transformará la manera de viajar en tren por toda España. La medida afectará a miles de usuarios que hasta ahora se veían obligados a dejar a sus compañeros de cuatro patas en casa o buscar alternativas de transporte poco convenientes.

La operadora ferroviaria española se posiciona como el único operador que permite viajar con canes de hasta 40 kilogramos en prácticamente toda su red de servicios, abarcando desde los modernos trenes de alta velocidad hasta los servicios de media distancia que conectan ciudades y pueblos del territorio nacional.

Esta decisión representa una ampliación histórica del servicio que hasta ahora solo funcionaba en rutas específicas. Desde 2022, únicamente algunos corredores privilegiados como Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga permitían esta modalidad de viaje, expandiéndose posteriormente a Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Ahora, la geografía española completa se abre a esta posibilidad.

Cómo funciona el nuevo sistema de reservas

El proceso de compra se ha simplificado considerablemente para facilitar la experiencia del usuario. Los billetes se podrán adquirir tanto en la plataforma digital oficial como en la aplicación móvil de la compañía, además de mantener la opción tradicional de las agencias presenciales y virtuales distribuidas por todo el país.

Una característica distintiva del sistema es la identificación visual mediante una huella de perro que señala claramente los trenes que admiten mascotas sin transportín. Al realizar la compra, el viajero debe adquirir su billete convencional más un complemento específico para el animal, y el sistema asigna automáticamente dos asientos contiguos, garantizando la comodidad de ambos.

El coste del complemento de plaza para el can se establece en 40 euros para los servicios AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. En contraste, para los servicios Avant y Media Distancia se aplica la tarifa general del servicio público, facilitando el acceso a usuarios de diferentes perfiles económicos.

Requisitos y restricciones para viajar con tu mascota

La compañía ha establecido un marco normativo claro para garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilogramos, ubicados estratégicamente en el coche designado como "pet friendly", ocupando siempre la plaza interior junto a la ventanilla.

Los propietarios deben cumplir requisitos específicos de documentación: cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía. Además, resulta obligatorio portar un kit de limpieza compuesto por empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor, demostrando responsabilidad en el mantenimiento de la higiene.

Durante el trayecto, los animales deben permanecer con una correa no extensible de 1,5 metros y llevar bozal puesto tanto en las instalaciones de la estación como durante los momentos críticos de embarque y desembarque. Esta medida busca prevenir incidentes y tranquilizar a pasajeros que puedan sentirse incómodos.

Existen excepciones claramente definidas: quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, ejemplares de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, y hembras en periodo de celo. Tampoco se permite el acceso en trenes con enlace, servicios con planes alternativos programados o plazas sinergiadas.

La colaboración estratégica con Purina

Desde 2022, existe un acuerdo de colaboración entre la operadora ferroviaria y Purina, la división de alimentos para mascotas del Grupo Nestlé. Esta alianza proporciona los kits de viaje para los animales y ofrece asesoramiento especializado sobre bienestar animal, garantizando que las condiciones del transporte respeten las necesidades de los canes.

Durante el año pasado, Purina suministró cerca de 7.000 kits de viaje, cifra que evidencia la creciente demanda de este servicio entre la población española. Para el tercer trimestre de 2025, entre finales de septiembre y principios de octubre, está previsto un incremento significativo de 10.000 kits adicionales.

En el control de acceso a los trenes comerciales y de servicio público, se entregará a los propietarios un kit compuesto por una funda protectora para el asiento y una alfombrilla específica para el perro. Los usuarios tienen la responsabilidad de colocar estos elementos al inicio del viaje y retirarlos meticulosamente al finalizar, manteniendo las instalaciones en condiciones óptimas.

Innovaciones en la experiencia del usuario

Una mejora sustancial respecto al modelo anterior es la flexibilidad geográfica: ahora es posible acceder al tren desde cualquier parada intermedia, no exclusivamente desde el origen del trayecto. Esta funcionalidad amplía enormemente las posibilidades de planificación y facilita viajes más complejos que combinan diferentes destinos.

Veinticuatro horas antes de la salida programada, el propietario recibirá un correo electrónico recordatorio con las condiciones específicas y recomendaciones prácticas para el viaje. Esta comunicación proactiva reduce significativamente las incidencias relacionadas con el desconocimiento de las normas y mejora la preparación de los usuarios.

Impacto en la movilidad sostenible española

La operadora se consolida como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzadas en políticas de inclusión de mascotas, apostando por una movilidad más flexible y adaptada a las transformaciones sociales contemporáneas. En España, donde aproximadamente el 40% de los hogares conviven con al menos un animal de compañía, esta medida responde a una demanda social creciente.

El ferrocarril se posiciona así como alternativa preferente frente al transporte por carretera para familias con mascotas, contribuyendo indirectamente a objetivos de sostenibilidad ambiental al reducir el uso del vehículo privado en desplazamientos de media y larga distancia por el territorio nacional.