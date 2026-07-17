León avanza hacia la comunicación segura para actuar ante las crisis y emergencias

Jornada 'Comunicaciones críticas: la red que protege cuando más importa', organizada por el Diario de León y Telefónica.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La importancia de estar conectado en situaciones de emergencia centró la jornada organizada por Telefónica y Diario de León en la que participaron ayer la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, la directora de Territorio Centro de Telefónica, Beatriz Herranz, el director general de Incibe, Félix Barrio, la directora de Scayle, Hilde Pérez, el gerente de comunicaciones de BU Misión Crítica de Telefónica, Pedro Nevado, y la directora de Protección Civil de Emergencias de la Junta, Irene Cortés.

Un encuentro centrado en la importancia de esta preparados ante el futuro que ya adelantan las tecnologías, aunque aún no se hayan desarrollado, como la potencia del computador cuántico. El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, fue el encargado de abrir la jornada, quien presentó el tema del encuentro como «un asunto tremendamente importante» porque las emergencias «nos colocan en una situación de peligro e incertidumbre».

«Es fundamental mantener las comunicaciones en momentos de crisis», dijo en relación a situaciones ya vividas como la dana, el apagón o los incendios.

Ser efectivos, tener capacidad de resolución y de acción pasa, según apuntaron los participantes en la mesa redonda, moderada por la periodista de Diario de León, Pilar Infiesta, en anticiparse y prepararse, en apostar por el talento, al que se debe formar, y en contar con una red de comunicaciones sólida y preparada que sea capaz de dar respuesta cuando más se necesita, cuando el resto del sistema se ha caído, ya sea por una catástrofe natural, un ciberataque o un apagón

León se ha convertido en un actor principal en este escenario, al contar con Scayle, Incibe, el apoyo de Telefónica y la apuesta de la Junta, además del talento, como se puso de manifiesto en las diferentes intervenciones del encuentro, en el que todas las partes destacaron la coordinación y la colaboración que existe entre todos ellos para seguir avanzando hacia una red de comunicación más segura que refuerce las actuaciones ante crisis y situaciones de emergencia.

«Necesitamos anticiparnos, prepararnos para los futuros problemas» La directora del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Hilde Pérez, defendió que Scayle es algo más que cálculo avanzado: es biocomputación, IA, supercomputación y ciberseguridad. «Se habla mucho de soberanía digital, que es un concepto de la UE, que se basa en infraestructuras y un ecosistema completo, porque hay que saber operarlas, que funcionen de forma segura, y para ello necesitamos talento. Precisamos anticiparnos, hay que prepararse para dar una respuesta a posibles problemas que puedan surgir», apuntó, para ensalzar el talento que hay en la Universidad, pero incidió en la necesidad de seguir. «Hay que continuar con formación en tecnologías avanzadas. La estructura del sistema universitario actual es lenta para los tiempos que vivimos, hay que adaptar los perfiles académicos. En vez de cambiar un grado ahora están los másteres o las microcredenciales. La formación es clave, pero hay que ofrecerles proyectos interesantes para retener ese talento. Ahora todas las tecnologías se tocan y se necesitan una a otra: IA aplicada, computación cuántica, lo más avanzado ahora es el híbrido entre cuántica e IA, y la ciberseguridad es el aglomerante de todo». «En noviembre ya tendremos el cable de fibra de vidrio para replicarlo a España» «Desde 2012 respondemos a los incidentes en redes críticas y desde León se preparan los planes de contingencia», remarcó el director de Incibe, Félix Barrio, quien consideró que ahora «no podemos ser autosuficientes y ser independientes; soberanía tecnológica significa que tenemos un sistema que puede recuperarse y depende de una cadena de suministros, proveedores públicos y privados. España lidera la inversión, pero las amenazas avanzan muy rápido, pese a que uno de cada tres euros de los Next Generation se ha destinado a la digitalización en España». «Con el apagón mantuvimos activa la comunicación, pero teníamos una ventaja, las Islas Canarias, que es la salida de las comunicaciones. Es importante la descentralización». Félix Barrio destacó también que en León están «los mejores socios» para avanzar en esa infraestructura cuántica y para hacerse resistente a los ataques: «Nos hemos adelantado a través de Scayle y Universidad de León y en noviembre ya tendremos ese cable de fibra de vidrio y más de un millón de euros del ministerio para ponerlo al servicio académico y de las empresas y después replicarlo a nivel nacional», cerró.