Las obras de mantenimiento de la ciudad contarán con más de 22 M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha dado luz verde a un contrato valorado en más de 22,3 millones de euros para garantizar durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento integral de calles, plazas, parques y otros espacios públicos de la ciudad, una actuación que incorpora además herramientas digitales para avanzar en el modelo de ‘smart city’. La medida ha sido uno de los principales acuerdos adoptados este viernes por la Junta de Gobierno Local, que también ha aprobado ayudas por 86.400 euros para clubes de fútbol base y cerca de 25.000 euros destinados a proyectos sociales relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El nuevo contrato de mantenimiento viario contará con un presupuesto inicial de 18 millones de euros, IVA incluido, para un periodo de cuatro años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año. Sumadas las posibles ampliaciones y modificaciones previstas, el valor estimado total alcanza los 22,3 millones de euros. Según ha informado el Consistorio, los trabajos abarcarán actuaciones de conservación, reparación y reposición en calles, plazas, caminos, puentes, pasarelas, parques y zonas peatonales de todo el término municipal. Entre las intervenciones previstas figuran la renovación de pavimentos asfálticos, hormigonados o realizados con mortero impreso y otros tratamientos superficiales. La principal novedad del contrato será la incorporación de una plataforma tecnológica para la gestión y control informatizado de las incidencias y actuaciones en la red viaria, una herramienta que permitirá desarrollar la denominada «vertical de mantenimiento viario» y que refuerza la estrategia municipal de digitalización de los servicios urbanos. El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha destacado que este nuevo modelo va «más allá de la conservación física de las calles» y supone un paso adelante en la modernización de los servicios municipales. Según ha explicado, el sistema permitirá mejorar la gestión y el seguimiento de las actuaciones en la vía pública mediante herramientas digitales, avanzando en la conversión de la ciudad en una ‘smart city’. La aplicación de este plan de conservación será inmediata en las calles de la capital leonesa.