Accidente a primera hora en el centro de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vehículo ha sufrido un accidente a primera hora de esta mañana tras salirse de la vía y chocar directamente contra el edificio situado al inicio de la calle Cruz Roja, en el cruce con la avenida Padre Isla en el centro de León. El vehículo, un Volkswagen Golf, chocó contra la pared del edificio alrededor de las 07.45 horas y por causas que aún se desconocen provocando gran expectación entre el vecindario por el ruido del impacto. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencia del 1-1-2 que prestaron asistencia a los ocupantes.

Este suceso vuelve a poner el foco sobre este tramo urbano, ya que recientemente se registró otro percance muy similar en ese mismo punto. En aquella ocasión, a primera hora de la tarde y durante un momento de gran afluencia peatonal en las aceras, un automóvil que descendía desde el barrio de San Esteban acabó colisionando de forma violenta contra la esquina donde se ubica un establecimiento de panadería y pastelería. Afortunadamente,ese choque previo se saldó únicamente con importantes daños materiales contra el local comercial y sin tener que lamentar daños personales.