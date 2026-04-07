Un conductor de 20 años provoca un espectacular accidente de tráfico al final de Padre Isla

Un vehículo conducido por un joven de 20 años se ha salido de la vía en las proximidades del final de Padre Isla y ha protagonizado un susto monumental, por culpa de un accidente de tráfico en el que finalmente no ha habido que registrar heridos de consideración. El joven solamente sufre el aturdimiento posterior al impacto.

El conductor ha perdido el control y se ha estrellado contra una panadería cercana, aunque en estos momentos, los agentes de la policía local están trabajando sobre el terreno para determinar el alcance .

El suceso ha causado un revuelo considerable y multitud de personas sean remolinado en torno a la zona