Gadis ya tiene sus cinco letras en la nueva tienda de Trobajo del Camino

Las cinco letras de la cadena de alimentación gallega Gadis ya lucen desde ayer en el nuevo supermercado de Trobajo del Camino, tanto en su entrada como en el gigantesco y elevado cartel anunciador, que requirió de las maniobras de una grúa.

Su inminente apertura no ha sido fácil. La compañía planteó instalarse en el entorno de las calles Dulcinea y Antonio Vázquez en 2015, y tres alcaldes han tenido que tomar el bastón de mando en San Andrés del Rabanedo para que comenzaran a final de 2022 los trabajos de desarrollo del sector SUB-23 de 29.703 metros cuadrados donde se encaja.

La tienda se asienta en una parcela de 4.500 metros cuadrados y ocupa 1.500 m2 con 800 plazas de estacionamiento. La empresa ha elegido esta zona por su potencial clientela peatonal y su situación en un nudo de comunicación clave, que suma gasolinera.